Компания GTB Holding опровергла перенос строительства завода в Ерасхе

14 сентября 2023, 15:20

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Реализация проекта строительства металлургического завода в Ерасхе продолжается, заявила сегодня компания GTB Holding, комментируя распространившееся со ссылкой на миссию наблюдателей ЕС в Армении сообщение о возможности переноса завода.

"Кавказский узел" писал, что сегодня со ссылкой на микроблог Х Миссии ЕС в Армении распространилась информация о том, что строящийся завод будет перенесен из Ерасха в другое место. К 15.00 мск в микроблоге не осталось упоминания о переносе строительства завода.

Металлургический завод в приграничном Ерасхе не будет перенесен на другое место, заявила сегодня компания GTB Holding, занимающаяся строительством предприятия. Компания "продолжает быть приверженной реализации программ поддержки приграничных населенных пунктов, в частности, общины Ерасх", говорится в комментарии от имени компании, опубликованном сегодня в издании Armtimes.com, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Компания добавила, что инвестиции в завод будут реализоваться поэтапно с учетом постепенного увеличения объёмов производства и разнообразия ассортимента, исходя из требований рынка. "Ничего не было перенесено, приостановлено и прекращено. У Ерасха обязательно будет свое продолжение, как бы задумано и запланировано. Это всего лишь один из этапов производственного процесса", - отметила компания, не уточнив какой именно сейчас этап.

Компания также подчеркнула, что реализует проекты и в других местах, хоть и с некоторыми задержками, но в полном объёме, с учетом имеющихся возможностей. Выполнение работ зависит от ряда факторов, в том числе графика прибытия соответствующего оборудования, указано в комментарии.

Ранее власти Азербайджана заявили, что в связи со строительством металлургического завода в нескольких сотнях метров от границы между Арменией и Азербайджаном, начата процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте". В ней указано, что металлургические заводы могут оказывать существенное негативное трансграничное воздействие. В Баку заявили, что власти Армении обязаны уведомить Азербайджан о том, какое воздействие на окружающую среду оказывает завод. Азербайджан потребовал прекратить строительство завода до тех пор, пока не будет выяснено его воздействие на экологию.

Минобороны Армении 13 июня информировало, что при обстреле азербайджанскими военными села Ерасх строящийся металлургический завод получил повреждения. На следующий день оборонное ведомство заявило, что при обстреле получили ранения два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве завода. В тот же день губернатор Араратской области заявил, что Строительство завода приостановлено из-за обстрелов. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстрелах.

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