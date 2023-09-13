Активисты начали сбор подписей в защиту жителей Нагорного Карабаха

13 сентября 2023, 04:35

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Армянские активисты и россияне, проживающие в Армении, начали сбор подписей под обращением с осуждением действий Азербайджана в отношении карабахцев. Авторы письма призвали предать огласке тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Российские и армянские активисты организовали сбор подписей под обращением "против геноцида, который происходит в Нагорном Карабахе прямо сейчас".

В обращении, в частности, говорится, что единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, заблокирована азербайджанцами, на дороге установлен блокпост в день памяти Геноцида армян 24 апреля. "И если в первые месяцы в экстренных случаях пропускали машины МККК, то с 15 июня блокада стала абсолютной", - пишут авторы обращения.

Авторы письма-обращения напоминают о решении Международного суда, согласно которому Баку обязан обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору, "но блокада продолжается до сих пор, 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей, не имеют доступа к полноценному питанию, водоснабжению, медицине, электроснабжению и другим базовым атрибутам жизни".

Авторы письма привели примеры трагических ситуаций, возникших из-за блокады, в частности, сообщили о резком увеличение репродуктивных потерь; гибель двух малолетних детей в Мартакерте 13 июля, когда им мать вынуждена была уйти из дома в поисках продуктов; смерть 40-летнего мужчины в августе от голода; смерть нерожденного ребенка в августе в селе Атерк из-за недоступности скорой помощи и так далее. "Подобные трагедии становятся обыденностью, при этом зимой ситуация может ухудшиться", - отмечается в обращении.

"Народ, переживший геноцид, вновь стоит перед риском физического уничтожения", - говорится в письме-обращении, авторы которого упрекают российских миротворцев в бездействии. Они отметили, что сейчас важна любая публичная поддержка, например, в соцсетях или беседах с друзьями.

"Помогите нам остановить Геноцид. Очередную войну, Депортации и смерти от голода. Ваши слова и ваше молчание сейчас никогда не будут забыты", - говорится в письме-обращении, к которому, по словам одного из инициаторов Аршака Макичяна, по данным на 00.00 мск присоединились больше 600 человек. Подписать обращение можно как публично, так и анонимно через гугл-форму.

Корреспонденту "Кавказского узла" Аршак Макичян рассказал, что это письмо не является обращением к властям России, ООН или европейским политикам.

Макичян отметил, что обращение это не к властям России, не к ООН и не к политикам в пиджаках в Европе. "Мне важно было услышать, что люди, которых я уважаю и знаю, понимают, что происходит. Важны публичные заявления россиян, потому что молчание убивает. Нужно протестовать, нужно кричать, что нужна помощь", - отметил активист.

В ноябре 2022 года суд в Московской области лишил Макичяна российского гражданства, полученного в 2004 году. Макичян заявил, что не имел иного гражданства и стал жертвой давления из-за участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком гражданства России были лишены два его брата и отец. 3 февраля МВД обязало родственников Макичяна покинуть страну в течение трех дней, а ФСБ запретила им въезд в Россию на 50 лет. В марте активист сообщил, что его семья планирует бороться за право возвращения в Россию.

Макичян также рассказал, что регулярно выходит на акции протеста. "Я поэтому призываю, чтобы люди подписали наше письмо и стали нашими союзниками против геноцида и диктатуры <...> Конечно, было грустно, когда я писал в личку разным людям, а они в ответ молчали. Они выбрали нейтралитет. Я это запомню и запомню каждого, кто был с нами в эти трагические времена", - отметил он.

"Вдруг заметил, что людей в блокадном Арцахе (Нагорном Карабахе) ровно столько же, сколько приехало в Армению россиян после 24 февраля. Не знаю, какие отсюда следуют выводы. Я просто представил на секунду, что это мы", - написал на своей странице в Facebook* присоединившийся к обращению проживающий в Ереване россиянин Ян Шенкман.

Он отметил, от россиян "ничего особенного не требуется". "Хотя бы не делать вид, что никакой блокады нет и что это какая-то отдельная история, не имеющая ничего общего с причинами, по которым мы уехали из России. Не осталось уже больше в мире никаких отдельных историй. Тем более, если ты живешь в Армении", - отметил Шенкман.

Саша Лавут считает, что "пока в мире существует диктатура, ей нужно противостоять". "Главный враг свободы - диктатура. И мы с вами, борясь за свободу, должны бороться против всякой диктатуры, потому что именно диктаторы начинают войны, устраивают геноциды целых народов и убивают своих политических оппонентов", - отметил Лавут.

Он добавил, что почти год Азербайджан блокирует единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, что вызвало тяжелейшую гуманитарную катастрофу в регионе. "Блокируя Арцах (Нагорный Карабах) и подстрекая к новой войне, Азербайджан нарушает все нормы международного права и совершает преступление против человечности", - написал Лавут, который также присоединился к обращению.

"Продолжается блокада Арцаха (Нагорного Карабаха). У тысяч людей нет доступа к жизненно важным ресурсам. Есть детские смерти", - написала на своей странице Катрин Ненашева.

"Кавказский узел" также писал, что 12 сентября в Степанакерт прибыл гуманитарный груз, направленный российским Красным Крестом. Правительство Нагорного Карабаха сообщило, что помощь будет распределяться среди наиболее нуждающихся семей.

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