Трое верующих из Новочеркасска обвинены в экстремизме

06 сентября 2023, 23:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело троих Свидетелей Иеговы* из Новочеркасска, которые находятся под арестом по статье об экстремистской деятельности.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2022 года в Новочеркасске прошли обыски у Свидетелей Иеговы* по десяти адресам. После следственных действий 55-летнего Гарегина Хачатуряна и 35-летнего Геворга Ерицяна отправили в СИЗО. Позже стало известно также об аресте 66-летней Любови Галицыной, она в конце мая пожаловалась на ухудшение здоровья.

Следственные органы передали в суд уголовное дело против троих верующих из Новочеркасска, обвиняемых в организации деятельности запрещенного религиозного объединения и в участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.2 УК России). Первая часть этой статьи предусматривает от шести до десяти лет заключения, вторая - от двух до шести лет.

Согласно версии следователей, жители Новочеркасска после запрета местной организации Свидетелей Иеговы* продолжали деятельность объединения. С сентября 2020 года до августа 2022 года они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, а также осуществляли миссионерскую деятельность, соблюдая при этом конспирацию, утверждается в сообщении на сайте управления СКР по Ростовской области.

При обысках у обвиняемых изъяли литературу и другие материалы, они приобщены к делу. По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, отмечает ведомство в публикации от 6 сентября.

Имена и личные данные арестованных в сообщении следователей не уточняются. Комментариями обвиняемых или их адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.