Жители Северного Кавказа увеличили потребление антидепрессантов

04 сентября 2023, 11:16

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В Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии увеличился объем продаж антидепрессантов. Жители этих республик стали больше нервничать из-за пандемии, также у людей выросла тревожность на фоне спецоперации на Украине, считает психолог.

По данным компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях рынка фармацевтики, за январь-июль текущего года в Дагестане было продано 106,5 тысячи упаковок антидепрессантов на общую сумму 81,5 миллиона рублей. В количественном выражении это больше на 7%, чем за тот же период прошлого года, в денежном выражении – больше на 8%.

В Чечне за январь-июль продано 52,9 тысячи упаковок антидепрессантов на 44,1 миллиона рублей (больше на 21% и на 33%), в Северной Осетии – 29,6 тысячи упаковок на 20,8 миллиона рублей. Это меньше на 2% упаковок, чем за январь-июль 2022 года, но больше на 13% в денежном выражении. В Кабардино-Балкарии продано 25,4 тысячи упаковок на 17,2 миллиона рублей (больше на 27% и на 38%), в Карачаево-Черкесии – 23,5 тысячи упаковок на 18,1 миллиона рублей (меньше на 1% по количеству упаковок, но больше на 6% в денежном выражении), передало сегодня РБК.

В двух регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) показатели снизились. В Ставропольском крае за январь-июль продано 125 тысяч упаковок антидепрессантов на 63,8 миллиона рублей. В количественном выражении это на 3% меньше, а в денежном – на 7%. Жители Ингушетии купили 16,2 тысячи упаковок антидепрессантов на 11,8 миллиона рублей. Оба показателя сократились на 12%.

"На рост продаж антидепрессантов последние годы влияет не только рост тревожности населения в связи с внешними факторами, в том числе пандемией ковида. Важный вклад вносят новые, приходящие в Россию из западных стран стандарты лечения депрессии и других психических расстройств", – объяснил гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

В республиках Северного Кавказа потребление антидепрессантов продолжает расти на фоне геополитической ситуации, считает психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Анна Бондаренко.

"Если поначалу стресс у людей был в острой стадии, то теперь он перешел в хроническую. Накопилась усталость, чувства тревоги, безнадежности, растерянности, что вызывает депрессию. Геополитическая ситуация затянулась, уровень стресса не падает. Тем более что мы находимся на Юге – ближе всех к театру действий", – привело слова специалиста РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня 2022 года сразу два региона Южного федерального округа (ЮФО) вошли в топ-5 российского рейтинга по неравенству доходов людей, при этом Ингушетия тогда заняла последнее место среди регионов страны. 22 июля 2022 года Ингушетия возглавила российский антирейтинг по темпам ликвидации компаний, а 10 октября 2022 года республика стала аутсайдером рейтинга регионов России по материальному благополучию.

Республики СКФО оказывались в хвостах различных рейтингов среди регионов страны и в текущем году. Так 28 августа они оказались худшими в рейтинге рынка труда.

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