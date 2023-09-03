Фильмы из шести стран представлены в программе полнометражных фильмов "Киношока"

03 сентября 2023, 06:19

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В Анапе открылся 32-й фестиваль "Киношок", в программе полнометражных фильмов которого представлено 11 картин из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Монголии.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году в программе полнометражных фильмов 31-о фестиваля "Киношок" были представлены 11 картин из пяти стран.

В Анапе 2 сентября открылся 32-й фестиваль "Киношок", посвященный наставникам кинематографа, определившим облик российского кино. В его рамках пройдет ретроспективный показ "Учителя и наставники", пишет "Интерфакс".

В конкурсной программе полнометражных фильмов представлены 11 картин из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Монголии. Жюри конкурса возглавил режиссер Алексей Федорченко. Жюри короткометражного конкурса руководит актер и режиссер Василий Мищенко, а жюри конкурса "Киномалышок" (шесть фильмов)- актер Михаил Сафронов. Победителя в категории "ТВ-ШОК" (12 картин) определяет зрительским голосованием, говорится в программе на сайте кинофестиваля.

Завершится "Киношок" 9 сентября.

Впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года – Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

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