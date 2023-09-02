Участники шествия в Степанакерте почтили память погибших в борьбе за независимость

02 сентября 2023, 21:45

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Шествие, посвященное 32-й годовщине провозглашения независимости Нагорного Карабаха, состоялось сегодня в Степанакерте. Его участники почтили память карабахцев, погибших в борьбе за независимость.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на фоне многомесячной блокады подал в отставку, перед уходом с поста он сменил госминистра Нагорного Карабаха, уволив Гургена Нерсисяна и назначив Самвела Шахраманяна. политолог Давид Карабекян считает, что отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении.

По случаю 32-й годовщины провозглашения Республики Нагорный Карабах, 2 сентября в Степанакерте прошло памятное шествие с участием властей и общественности. Шествие началось с Собора Пресвятой Богородицы после церковной службы, где была вознесена совместная молитва к Богу о незыблемой государственности Республики Нагорный Карабах, о мире и благополучии. Службу провел священнослужитель Арцахской епархии ААЦ Андреас Тавадян, говорится в сообщении пресс-службы правительства Нагорного Карабаха, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

На общереспубликанском молебне присутствовали председатель Национального собрания Республики Арцах Давид Ишханян, ушедший в отставку с поста президента Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, второй и третий президенты Республики Арцах Аркадий Гукасян и Бако Саакян, государственный министр Самвел Шахраманян, другие официальные лица, сообщило сегодня издание KarabakhTimes.

После службы высшее руководство вместе с общественностью, направились к Мемориальному комплексу, где почтили память погибших за защиту Родины возложением цветов и венков, сообщила пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

По данным полиции, в шествии участвовало несколько тысяч человек.

В заявлении МИД Нагорного Карабаха отмечается, что "независимость Нагорного Карабаха была вновь подтверждена результатами состоявшегося 10 декабря того же года всенародного референдума, а также Декларацией о независимости, принятой на первой сессии Верховного Совета НКР 6 января 1992 года". Однако "три десятилетия спустя Азербайджан в результате развязанной им широкомасштабной войны" взял под контроль значительную часть территории Нагорного Карабаха. "Преследуя цель добиться окончательной деарменизации Арцаха, с декабря 2022 года по сегодняшний день, в течение вот уже почти девять месяцев, Азербайджан, игнорируя положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, а также многочисленные призывы международного сообщества, держит 120-тысячное население Арцаха в полной осаде, лишая его всех основных прав и свобод, создавая невыносимые условия для жизни и обрекая его на голод", - отмечено в тексте.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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