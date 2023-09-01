Родные жертв теракта в Беслане отметили важность создания нового музея

01 сентября 2023, 22:35

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Директор школьного музея, посвященного бесланской трагедии, готова поделиться рядом экспонатов с новым музеем, который создается непосредственно на месте теракта. Пострадавшие и родные погибших выразили надежду, что новый музей поможет сохранить память о случившемся.

"Кавказский узел" писал, что активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева выступила против строительства музея. Пока расследование дела о теракте в Беслане не окончено, строительство музея на этой территории может уничтожить улики, считает . Комитет "Матери Беслана", напротив, выступает за строительство, говоря, что он станет местом консолидации людей.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Музей в школе №1 в Беслане нужен, отметила учитель истории, директор школьного музея в новой школе и пострадавшая в теракте Надежда Гуриева. "То, что музей нужен, было понятно с самого начала, еще сидя в спортзале я понимала, что это надо будет делать. Конечно, тогда я на себя такую функцию не накладывала, но когда все завершилось мне стало понятно, что никому ничего не надо и мы начали собирать это все с детьми. А когда построили новую школу, все перенесли туда. Среди экспонатов есть такие, которые нельзя и невозможно выставить в школе из-за размеров и эмоционального воздействия", - рассказала она.

То, что в школе, где произошел теракт, должен быть музей, Надежда Гуриева не сомневается. "Это должен быть музей не только нашего теракта, а всех терактов, которые произошли в Северной Осетии, про которые уже никто не помнит и не знает", - уверена она.

Стены бывшей школы законсервированы от дальнейших разрушений, а также воссоздан утраченный ранее корпус. В центре "Беслан. Школа №1" разместят экспозицию, посвященную бесланской трагедии. Предполагается использование современных музейных технологий. Проектные решения обсуждались с комитетом «Матери Беслана» и пострадавшими в теракте, сообщила 10 августа пресс-служба правительства Северной Осетии на своем сайте.

Надежда Гуриева называет идею с Международным культурно-патриотическим центром "Беслан. Школа №1" "неплохой", "Такой центр, в принципе, нужен. Но там, где его построили, его строить было нельзя. Это место, его новостроечная часть, где погиб почти весь спецназ - восемь человек из 10. Надо было строить в другом месте, тоже на территории школы, но там было другое место. Я не против, но это музей при центре или центр при музее? Они до сих пор не определились и не понимают, как это должно работать. Кроме того, у них нет экспонатов для того, чтобы там выставлять. Ничего из нашего музея я им передавать не буду", - сказала Гуриева корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, у нее есть материал для нового музея. "Там много имущества из старой школы. Есть доски, двери, столешницы с осколками, есть кое-какая мебель, картины, которые нам дарили, которые в школьном музее нельзя разместить ни в силу размеров, ни смыслового воздействия. Есть много детских рисунков. Из каждого класса, в который мы заходили, что-то отбирали оттуда, они лежат. Это можно сделать все очень интересно и по-разному", - сказала она.

Надежда Гуриева считает, что доводы Эммы Тагаевой из "Голоса Беслана" против строительства музея, в связи с тем, что могут быть уничтожены улики, не состоятельны. "Семь лет школа была без крыши и все улики, которые там еще можно было найти, за эти годы просто отвалились и были выброшены. Проваливалась и крыша, и перекрытия. Это пришлось укреплять, чтобы кого-то еще там не убило", - сказала она.

По словам Гуриевой, она ходит в старую школу постоянно. "Мои чувства в этом вопросе надо брать в кулачок и прятать поглубже, потому что я постоянно вожу туда людей: студентов, детей, военных, иностранные делегации. Очень много бывает людей", - сказала она.

Представители комитета "Матери Беслана" на сегодняшней пресс-конференции сказали, что сохранение памяти о трагических событиях - одна из главных задач после расследования теракта. Строительно-реконструкционно-консервативные мероприятия на территории школы №1 завершились, сообщила зампредседателя организации Анета Гадиева. По ее словам, теперь главная задача - наполнить эти помещения экспозициями и новыми смыслами, в том числе через личные истории доносить, рассказывать те проблемы и ту боль, которую перенесли эти люди.

К реализации данного проекта привлечен директор музея Победы Александр Школьник, который недавно был в Беслане. "Мы надеемся, что это будет музей мирового уровня, Центр противодействия терроризму, куда будут приезжать люди со всего мира и они будут знать, что тут рассказывается и их история тоже. Надеемся, что к 20-ой годовщине (теракта) он будет функционировать", - отметила Анета Гадиева. В реализации проекта будет задействована вся школа, отметила она.

Дочь Надежды Гуриевой Ирина, 1 сентября 2004 года вместе с мамой, сестрой и братом пришли на школьную линейку. Все оказались в заложниках. Брат и сестра Ирины погибли. "Вспоминается многое. Нет такого, что за эти 19 лет пришло полное осознание того, что случилось. Каждый год ты взрослеешь и все больше и больше начинаешь понимать, поэтому с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Потому что ты осознаешь какого масштаба трагедия и насколько она ужасна. Конец августа и начало сентября - самое сложное для меня время, когда ты полностью погружен в события", - сказала Ирина Гуриева.

Дочь учительницы школы №1 Белы Цгоевой Алина в результате теракта получила осколочные ранения коленей, долго лечилась. Сейчас Алина уже замужем и воспитывает двоих детей. "Как будто это случилось вчера. Все настолько свежо в памяти, где она сидела, где стояла, кто у нее рядом сидел, как она себя там вела, как она оттуда вышла. Все, все, все. Когда приходишь туда, хочется очень громко плакать, потому что на самом деле это никуда не уходит, постоянно вспоминается. Каждый раз одинаково болит душа, это постоянно с нами. Эти 19 лет как 19 дней", - сказала Бела Цгоева.

Цгоева поддерживает идею создания музея на территории школы №1. "Мы-то сами не забудем, у нас это не забудется, но музей- это память, часть истории о том, что было когда-то. Это не на один год, это на столетия. Я считаю, что музей должен быть, только плохо представляю, откуда они возьмут столько материала", - сказала Бела Цгоева.

"Кавказский узел" также писал, что 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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