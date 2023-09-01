Уголовное преследование Екатерины Ноздриновой прекращено

01 сентября 2023, 04:37

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Жена кубанского журналиста, арестованного по обвинению в дискредитации военных, выплатила основной долг по кредитам, которые брала на оплату адвокатов для супруга. Дело о мошенничестве с кредитами, возбужденное против Екатерины Ноздриновой, прекращено за примирением сторон.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов арестован по уголовному делу о дискредитации армии. Близкие Ноздринова связывают преследование с его гражданской позицией и заявляют о пристрастности суда. После того, как жена Ноздринова Екатерина начала защищать мужа в суде, против нее возбудили уголовное дело по статье 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Кредиты Ноздринова брала, чтобы оплачивать услуги адвокатов для супруга.

На первом заседании по уголовному делу против Екатерины Ноздриновой 31 августа адвокат добилась прекращения ее преследования на основании примирения сторон. Об этом сама Екатерина сообщила «Кавказскому узлу».

«Адвокат договорилась с пострадавшими, это были микрофинансовые организации, о примирении. Я возместила ущерб - без процентов это было три кредита на 18, 21 и 10 тысяч рублей, - и они забрали свои заявления. Дело прекратили за примирением сторон и мне уже выдали постановление о прекращении уголовного дела», - рассказала она.

Ноздринова не виделась с мужем: по ее словам, Александр запретил просить что-либо у суда, поэтому она не запрашивала свиданий. «С ним все хорошо, он в боевой готовности», - добавила Екатерина.

Дело по статье о мошенничестве в сфере кредитования возбуждается, если подтверждена злонамеренность невозвращения долга - «человек имел возможность его отдать, но потратил деньги на что-то иное», заявил «Кавказскому узлу» президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Он подтвердил, что уголовное дело по этой статье может быть прекращено в связи примирением сторон.

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