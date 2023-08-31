Кассационный суд оставил в силе решения по землям в Совхозном

31 августа 2023, 10:03

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Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Росимущества, которое просило признать незаконной аренду предпринимателем земли в селе Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что Арбитражный апелляционный суд в Ессентуках признал законной аренду предпринимателем земли в селении Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии. Сельчане, которые просили предоставить им переданные в собственность села земли, заявили, что намерены обжаловать это решение.

В апреле 2022 года обострился конфликт между жителями села Совхозное в Зольском районе Кабардино-Балкарии и арендаторами окрестных земель, который длится с 2018 года. Сельчане препятствовали работе арендаторов, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. 20 и 21 мая 2022 года вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села Совхозного. Сельчане тогда пожаловались на угрозы силовиков преследованиями за попытки помешать арендаторам земель. 17 апреля власти и силовики встретились с сельчанами, после их жалобы главе Кабардино-Балкарии на то, что сельчане лишены возможности работать в поле, которое сдано в аренду посторонним предпринимателям. Чиновники предложили жителям получить участки через аукцион и пригрозили преследованиями в случае протестов.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 28 августа рассмотрел кассационную жалобу территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Кабардино-Балкарии. Управление просило отменить ранее принятые решения по иску о признании недействительным договора аренды двух земельных участков общей площадью 321 га в селении Совхозное, заключенного между фермерских хозяйством "Алина" и администрацией селения Совхозное.

Суд отказал в удовлетворении жалобы по тем же основаниям, что и предыдущие суды – за истечением срока давности, сказано в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Напомним, в селении Совхозное располагался племсовхоз "Кабардинский". За ним с 1994 года были закреплены в бессрочное пользование 2204 га земли. Племсовхоз в дальнейшем был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), а с 2003 года – в открытое акционерное общество (ОАО). В 2009 году общество было ликвидировано по результатам банкротства. Земли селения Совхозное с 1991 года были отнесены к федеральной собственности.

После жалоб в различные инстанции в конце прошлого года землю передали в собственность сельского поселения. Однако к этому времени весь земельный массив уже находится в аренде у людей, многие из которых даже не являются жителями Совхозного, что вызывает у местных недовольство, так как у большинства из них нет даже приусадебных участков.

Весной текущего года в течение недели местные жители ежедневно собирались в поле и пытались воспрепятствовать тракторам арендатора КФХ "Алина" вспахать землю. По словам источников, договор с КФХ "Алина" был заключен в 2006 году с главой села, на что он не имел права, так как земли в Совхозном относились к федеральной собственности.

Росимущество долгое время не было осведомлено, что федеральная земля передана в аренду. Узнав об этом, Росимущество обратилось с иском в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии о признании недействительными договора аренды и аннулировании в ЕГРН регистрационных записей об аренде. Арбитражный суд республики 3 марта в удовлетворении иска отказал. Это решение было оставлено без изменения 16-м Арбитражным апелляционным судом.

В кассационной жалобе администрация села просила отменить принятые решения со ссылкой на то обстоятельство, что при государственной регистрации права аренды земельных участков не были определены их границы. Участки оказались в границах земельного участка с другим кадастровым номером из-за чего их использование сторонним землепользователем долгое время оставалось неизвестным.

Росимущество о нарушении своих прав узнало только в марте 2021 года.

В жалобах также указывалось, что арендатор не может быть признан добросовестным, поскольку договор аренды заключен без проведения торгов. Кроме того, арендатор не вносил арендные платежи.

Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, как и нижестоящие суды, сослался на формальное основание – пропуск срока исковой давности. "Арендатор непрерывно и добросовестно владел земельными участками с 2006 года. Об отсутствии у администрации полномочий на передачу участков в аренду хозяйство не знало", – сказано в постановлении суда.

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