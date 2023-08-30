Член избиркома в Новороссийске заявил о конфликте на заседания комиссии

30 августа 2023, 01:48

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Член ТИК Центральная города Новороссийска Роман Пилипенко пытался снять заседание комиссии на видео, но его коллеги запретили ему и вызвали полицию. Председатель ТИК Сусанна Твердохлебова опровергла инцидент.

Как писал "Кавказский узел", член избиркома в Новороссийске Роман Пилипенко ранее жаловался на нарушения, которые допускают его коллеги. В июле он сообщил, что комиссия не уведомила в положенные сроки о предстоящем заседании, чем нарушила регламент. Кроме того, по его словам, ТИК систематически отказывает ему в получении копий решений, нарушает режим работы и отказала в проведении видеосъемки заседаний.

Член Территориальной избирательной комиссии Центральная города Новороссийска Роман Пилипенко рассказал 29 августа корреспонденту "Кавказского узла" об инциденте, который произошел на заседании комиссии 27 августа.

По его словам, ему было отказано в проведении видеосъемки заседания комиссии. На заседании даже вызвали сотрудника полиции, которому заместитель председателя комиссии Андрей Кибер сообщил, что Пилипенко снимал работу комиссии и тем самым препятствовал ей. При этом, как утверждает Пилипенко, "ничего судьбоносного" на заседании не обсуждалось. «Просто они не хотят любой публичности, регулярно нарушают процедуру, ФЗ и даже свой собственный регламент. Вообще в ТИК решается огромное количество моментов по выборам, например, многодневность или однодневность голосования и прочее», - заявил он.

По словам Пилипенко, полицейский отказался принять у него встречное заявление, предложив ему приехать в отдел. Что касается того, в чем его могут обвинить, то, по словам активиста, даже не ясно, "составлен протокол или будет отказное". «Какая юридическая квалификация будет дана этому неизвестно», - добавил он.

Председатель ТИК Сусанна Твердохлебова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что никаких инцидентов на заседании комиссии не было, и посоветовала обратиться за дальнейшими разъяснениями в полицию.

Сотрудник полиции, прибывший на вызов в ТИК, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что такой визит был, он получил у Пилипенко письменные объяснения. Большей информации, по его словам, он предоставить не вправе.

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