Научный журнал удалил статью из-за нашествия прокадыровских ботов

29 августа 2023, 10:58

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Научный журнал TechInsider удалил статью про кадык после того, как на его страницах в соцсетях стали массово оставлять комментарии боты, восхваляющие главу Чечни Рамзана Кадырова. В статье также было словосочетание "адамово яблоко". Вероятно, активность ботов связана с созвучием слова "кадык" с фамилией Кадырова, и "адамова яблока" с именем его сына Адамом, считают в редакции.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что дочь главы республики Рамзана Кадырова Хутмат, в марте назначенная на должность куратора системы здравоохранения Чечни, награждена орденом Кадырова, который вручается за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде. 26 августа стало известно, что президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя правительства Чечни, родственника главы Чечни Ису Тумхаджиева орденом "За заслуги перед Отечеством".

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Редакция научного журнала TechInsider была вынуждена удалить статью о кадыке после того, как в аккаунтах издания в соцсетях стали оставлять многочисленные комментарии боты, выступающие в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. В статье шла речь о том, какую роль играет в организме мужчины и женщины кадык. При этом о Рамзане Кадырове в ней не было ни слова, отметил сегодня News.ru.

Слово "кадык" созвучно с фамилией "Кадыров". В заголовке статьи было словосочетание "Адамово яблоко". Как известно, у Рамзана Кадырова есть сын Адам. Вероятно, боты стали массово оставлять комментарии из-за этих двух созвучий, предположили в редакции издания.

"Это первый раз. Мы, естественно, удалили этот пост, потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыпят негатив в двойном объеме. Скорее всего, это созвучие, да. Потому что статья никоим образом не связана с этой фамилией. Естественно, мы не ожидали такой реакции", – пояснил главный редактор сайта издания Никита Василенок, слова которого привело в своем Telegram-канале издание "Подъем".

К публикации в Telegram-канале прикреплены скриншоты комментариев, оставленные ботами. В одном из них сказано, что глава Чечни настоящий патриот, который ценит традиции и культуру, а также уважает граждан. Другие комментаторы, судя по всему боты, в ответ заявили, что поддерживают это мнение. Кроме того, один из них заявил, что комментарий написан "по делу".

В еще в одном комментарии сказано, что глава Чечни пример для подражания. В ответ на него другие комментаторы, также судя по всему боты, заявили, что полностью поддерживают это мнение.

Журнал TechInsider пишет о науке и технике, на сайте издания нет публикаций о политике. Последние на сегодня статьи посвящены нейросетям, бионическим протезам, таянию ледников Антарктики, аэробным упражнениям, металлургии, а также античной культуре.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и близких ему людях. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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