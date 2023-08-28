Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

28 августа 2023, 14:40

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Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 21 августа, как и неделей ранее, такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели одиночные пикеты на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

По его словам, первый одиночный пикет провел Магомед Магомедов, он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

Сам Юсупов провел одиночный пикет с требованием «Свободу политическим заключённым». По его оценке, интерес к одиночному пикету Магомедова был очень высоким: реагировали в основном водители, но и несколько прохожих остановились и вступили в разговор с пикетчиком. Силовики не предпринимали попыток прервать одиночную акцию, сказал он.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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