Двое военных осуждены в Сочи за отказ возвращаться в зону СВО

27 августа 2023, 21:59

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В Сочи вынесли приговоры двум военным, отказавшимся от новых командировок на Украину.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 183 жителей Краснодарского края.

Сочинский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих к реальным срокам за отказ отправиться на Украину. Оба ранее уже участвовали в боевых действиях на территории Украины, однако отказались вновь отправляться туда, сообщило издание "Протокол".

Военнослужащий Юрий Мальцевский приговорен к двум годам колонии-поселения, Иван Кашин - к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

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