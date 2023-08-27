27 августа 2023, 21:59

Двое военных осуждены в Сочи за отказ возвращаться в зону СВО

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В Сочи вынесли приговоры двум военным, отказавшимся от новых командировок на Украину.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 183 жителей Краснодарского края.

Сочинский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих к реальным срокам за отказ отправиться на Украину. Оба ранее уже участвовали в боевых действиях на территории Украины, однако отказались вновь отправляться туда, сообщило издание "Протокол".

Военнослужащий Юрий Мальцевский приговорен к двум годам колонии-поселения, Иван Кашин - к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2023, 22:58

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