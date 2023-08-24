Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 августа 2023, 14:14

Следком заинтересовался ситуацией с выделением земель многодетным в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетные семьи в Волгоградской области получили участки в поселке, где нет дорог и электричества, сообщили соцсети. Следком начал проверку этой информации.

"В социальных сетях размещен материал, в котором отмечается, что многодетным семьям Волгоградской области выдали земли в отмежеванном поселке, где нет ни дорог, ни электричества. При этом сумма денег, которая необходима для выполнения технических требований к подключению участков к линии электропередачи, для малоимущих граждан оказалась неподъемной", - сообщили Следственный комитет России.

С такой ситуацией столкнулись 273 семьи, следователи проводят проверку. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по региону Василию Семенову доложить о ее первоначальных результатах и доводах граждан, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

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Примечание:

"Волгоградский суд обязал МВД рассмотреть дело беженцев из Афганистана", "Сирота в Волгограде пожаловалась на отказ чиновников предоставить жильё", "Жители поселка под Волгоградом просят уберечь их дома от сноса".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 августа 2023, 14:59

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