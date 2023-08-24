24 августа 2023, 11:17

Армения отказала во въезде бывшему советнику посла России в Ереване

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Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, бывший советник посольства РФ в Армении Виктор Кривопусков получил отказ во въезде в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Виктор Кривопусков прилетел в Ереван из Москвы сегодня рано утром рейсом "Аэрофлота", - сообщил Союз армян России.

В ереванском аэропорту "Звартноц" Кривопускову пограничники отказали ему во въезде, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Союза.

Причины отказа Кривопускову в пересечении границы не уточняются.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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