Махачкалинский стадион имени Исинбаевой переименован

23 августа 2023, 14:47

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Правительство Дагестана вернуло название "Труд" стадиону имени Елены Исинбаевой после переезда спортсменки в Испанию.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать махачкалинский стадион имени Исинбаевой. Это предложение прозвучало после переезда спортсменки из России в Испанию. Меликов заявил, что "с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала". Некоторые пользователи Instagram* поддержали предложение о переименовании стадиона, другие сочли его неактуальным.

В марте 2017 года Минспорта Дагестана решило назвать стадион "Труд" в центре Махачкалы именем двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Елена Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, "ведь это ее вторая родина", пояснил это решение глава министерства Магомед Магомедов.

Надпись "Стадион им. Елены Исинбаевой" демонтировали сегодня с арки стадиона в Махачкале, сообщает РИА Новости.

Издание опубликовало в своем телеграм-канале видеоролик, на кадрах которого виден рабочий, демонтирующий с вывески букву "ы" в имени Елены Исинбаевой. Фамилия спортсменки уже демонтирована с арки стадиона, следует из опубликованного ролика.

Стадион, носивший имя Елены Исинбаевой, переименован в "Труд", сообщила 21 августа пресс-служба правительства Дагестана. "Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой" в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан "Стадион "Труд", - процитировало в тот же день постановление правительства республики ТАСС.

Елена Исинбаева — российская прыгунья с шестом, заслуженный мастер спорта, майор вооруженных сил России. Двукратная олимпийская чемпионка 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Исинбаева родилась в Волгограде, ее отец - уроженец Дагестана.

17 июля Исинбаева заявила, что никогда не состояла в вооруженных силах России, и назвала свое звание майора "номинальным". Спортсменка также не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию и назвала себя "человеком мира", сообщила "Газета.ру".

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