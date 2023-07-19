Пользователи соцсети поспорили об идее Меликова переименовать стадион Исинбаевой

19 июля 2023, 11:43

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Махачкалинский стадион имени Елены Исинбаевой следует переименовать, заявил Сергей Меликов после переезда спортсменки из России в Испанию. Некоторые пользователи Instagram* поддержали предложение главы Дагестана, другие сочли его неактуальным.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года Минспорта Дагестана решило назвать стадион "Труд" в центре Махачкалы именем двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Елена Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, "ведь это ее вторая родина", пояснил это решение глава министерства Магомед Магомедов.

Елена Исинбаева — российская прыгунья с шестом, заслуженный мастер спорта, майор Вооруженных сил России. Двукратная олимпийская чемпионка 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Исинбаева родилась в Волгограде, ее отец - уроженец Дагестана.

Предложение переименовать стадион имени Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов изложил 18 июля в своем телеграм-канале. "Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учёта мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", - написал он.

Елена Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, и назвала свое звание майора «номинальным». Спортсменка также не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию и назвала себя «человеком мира», сообщила 17 июля "Газета.ру".

Будет правильно, если новое название стадиона выберут сами жители Дагестана, заявил Меликов. "Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу. Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всё, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «Труд». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - написал он.

Публикация с заявлением главы республики размещена в Instagram*-паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 194 тысячи пользователей. К 11.30 мск 19 июля под ней размещено 99 комментариев.

Авторы некоторых из них поддержали идею Сергея Меликова. "Все правильно говорит глава наш, у нас очень много своих героев, которыми можно назвать стадион", - написал, в частности, maktub01.001.

"У нас много достойных людей в Дагестане, в честь кого можно назвать улицы, стадионы, памятники", - согласилась g_g_3394. "Стадион "Труд", только так", - высказал мнение uyut_05. "Верное решение, давно пора", - написала sadiyat_1957.

При этом авторы многих комментариев критически отреагировали на предложение главы региона. "Она для страны медали заработала. И что она ужасное такое сказала? Что она человек мира", - написала karnaeva_irina.

"Меликов что сделал для России? Она правильно сказала: она не состояла в армии", - высказал мнение rlubimov. "Все правильно она сказала. А Меликов решил сменить не потому, что горожане негодуют из-за названия... А потому, что она отреклась от звания", - написал fit_training.

"Можно было бы и оставить, как есть", - заметила aminamustafaeva686.

"У нас, кроме обсуждения её и стадиона, больше проблем нет в республике?! В городе перебои с питьевой водой, свалка, нашли тему, чем отвлекать народ", - упрекнула чиновников abu_pandagg. "Лучше бы так тщательно обсуждали и оперативно решали реальные проблемы республики!" – согласился masterskaya___rukodeliya.

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