Родственники сообщили об ухудшении здоровья матери Элен Дадаян

23 августа 2023, 04:09

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Здоровье матери погибшей в Армении жительницы Нагорного Карабаха Элен Дадаян с каждым днем ухудшается, рассказали родственники, которые все еще ждут ответа от Красного креста, российских миротворцев и властей по поводу транспортировки тела девушки.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа карабахские студенты заблокировали двери офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване, требуя добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела 21-летней Элен Дадаян, погибшей в аварии. Вечером того же дня они прекратили акцию после обещания сотрудников МККК поспособствовать перевозке тела погибшей. 19 августа близкие Элен Дадаян на акции протеста в Степанакерте призвали комитет Красного Креста обеспечить перевозку тела девушки, сотрудники организации пригласили ее родных в офис. В тот же день стало известно, что командующий российскими миротворцами Александр Ленцов пообещал провести переговоры с Азербайджаном по поводу разрешения на перевозку тела Дадаян.

Семья Дадаян все еще ждет ответа от миротворцев по поводу перевозки тела их дочери из Армении в Нагорный Карабаха, чтобы похоронить ее в родном городе Чартар. По их словам, в Международном комитете Красного Креста не комментируют ситуацию, а в правительстве и офисе омбудсмена Нагорного Карабаха заявляют, что вопросом транспортировки тела занимается Красный крест и российские миротворцы.

Близкая родственница семьи Дадаян Анна Гаспарян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «никаких конкретных новостей нет». «Нам сказали ждать. Каждый день так говорят. А состояние матери с каждым днем ухудшается, хотя она старается держаться, но эта ситуация с каждым днем все больше давит на нее. Она находится под присмотром врачей, так как уже есть проблемы с ее физическим и психологическим состоянием», - рассказала она.

По словам родственника семьи Дадаян Нвера Степаняна, останки Элен находится в морге Гориса. «Почти 10 дней мы не имеем возможности ее похоронить. В МККК, в РМС, в нашем правительстве все советуют дальше ждать. Мы ждем и надеемся, так как нам говорят, что будет результат», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, о проведении каких-то публичных акций родственники пока не думали, так как надеются на положительный исход.

После закрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы - не хватает продуктов, лекарств, топлива, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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