Бывший заммэра Сочи Юрин лишен недвижимости на 192 млн рублей

23 августа 2023, 00:22

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Суд обратил в пользу государства имущество бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина, приговоренного в октябре к 15 годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", вице-мэр Сочи Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков были задержаны 17 октября 2018 года по подозрению во взяточничестве и арестованы. Дело о многомиллионной взятке рассматривал Хамовнический суд Москвы. Прокурор попросил для Анатолия Рыкова 15 лет колонии строгого режима и штраф в 120 миллионов рублей. Именно такое наказание в октябре 2022 года обоим назначил суд.

Согласно версии следствия, с 2015 по 2018 год заместители мэра Анатолий Рыков и Сергей Юрин, сотрудник городской администрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк получили от предпринимателей взятки на 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

Суд Центрального района Сочи рассмотрел иск заместителя генерального прокурора России в связи с делом бывшего заммэра города-курорта Сергея Юрина. Представитель Генпрокуратуры просил суд обратить в доход государства недвижимость, зарегистрированную на третьих лиц, но фактически принадлежащую бывшему чиновнику.

Речь идет о 21 земельном участке, десяти помещениях и четырех домах общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей. Следствие и суд пришли к выводу, что это имущество Юрин не мог приобрести на законные доходы, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Юрин, будучи чиновником, подавал декларации о своем имуществе и собственности ближайших членов семьи, однако значительная часть недвижимости, которая фактически принадлежала ему, задекларирована не была.

"На вырученные от противоправных действий средства Юрин приобретал имущество, которое регистрировал на подконтрольных ему лиц", - говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Кубани. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Комментариями Юрина или его адвокатов относительно принятого решения "Кавказский узел" пока не располагает.

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