Таганрогский Свидетель Иеговы* этапирован в СИЗО Чечни

22 августа 2023, 03:52

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Свидетель Иеговы* из Таганрога Александр Скворцов, приговоренный к семи годам колонии, этапирован в СИЗО в Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня прокурор попросил суд назначить Свидетелю Иеговы* из Таганрога Александру Скворцову восемь с половиной лет заключения по делу об экстремистской организации, а для Валерия Тибия по тому же делу обвинение запросило срок в шесть с половиной лет. 6 июля суд приговорил Скворцова к семи годам заключения, Тибия - к шести годам лишения свободы условно, а Владимира Моисеенко - к шести годам колонии.

Приговоренный к семи годам заключения Свидетель Иеговы* из Таганрога Александр Скворцов этапирован в СИЗО Чечни. Какое именно СИЗО - пока неизвестно, сообщает 21 августа "ОВД-Инфо"*.

По данным портала, информирующего о преследовании Свидетелей Иеговы* в России, Скворцов чувствует себя хорошо, каждый день выходит на прогулку, раз в неделю его выводят в баню. Ему разрешено писать письма.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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