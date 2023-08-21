Уличные торговцы в Гори отказались переезжать на другой рынок

21 августа 2023, 16:25

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Предприниматели, торгующие на улице Гурамишвили в Гори, отвергли предложение властей переехать на местный рынок, заявив, что там меньше покупателей.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа полицейские и сотрудники службы надзора мэрии Гори разогнали торговцев на улице Гурамишвили, объяснив, что уличная торговля в городе запрещена. Некоторые предприниматели пожаловались, что остались без источника дохода.

Сегодня сотрудники Муниципальной инспекции не допустили предпринимателей к уличной торговле на улице Гурамишвили. На месте событий присутствовали полицейские, бригада скорой помощи и представители партии «Гирчи - больше свободы» и Лейбористской партии, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Представители властей предложили торговцам переехать на новый рынок, но те отказались, пояснив журналистам телеканала, что "покупатели не ходят в предложенное место".

Начальник Муниципальной инспекции назвал протестующих "провокаторами". "Кого бы вы здесь ни увидели - уличные торговцы, которые против перехода, это все провокаторы. Я не могу сказать вам об их материальном положении. На рынке, куда уличных торговцев призывают переехать, вся инфраструктура устроена так, чтобы продавать товар чисто. Вы даже сами видите, что на улице страшная антисанитария, в подъездах выбрасывают мусор, берут воду из дренажного канала и насыпают овощи", - сказал он в эфире телеканала.

В свою очередь протестующие заявили, что "не собираются сдаваться", поскольку уличная торговля - их единственный источник дохода. "У меня в семье два больных человека – мать и ребенок… Но мне придется снова стоять здесь, и мы должны торговать. У меня двое внуков, которых нужно готовить к школе. Я купила столы для торговли и заплатила 2000 лари [около 780 долларов]", - сказала одна из них в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам торговцев, правительство разрешило им вести уличную торговлю в обмен на голоса на выборах, но с 19 августа мэрия Гори запретила им продолжать свою деятельность на улице Гурамишвили, сообщил телеканал.

Напомним, 13 июля 2022 года несколько десятков торговцев с улиц Чавчавадзе, Гурамишвили и Картли в Гори отказались переезжать по требованию властей с прежних мест торговли на новый рынок, заявив, что во время предвыборной кампании чиновники обещали сохранить их рабочие места. Местные власти тогда предупредили предпринимателей, что их товар может быть конфискован.

Ранее, 9 июля 2022 года, уличные торговцы провели в Гори акцию протеста, требуя от властей отменить ликвидацию привычного места их торговли. Чиновники предложили новую площадку, но предприниматели столкнутся там с убытками, заявили участники акции.

Борьба с уличной торговлей проходила на фоне протестов и в 2017 году в столице Грузии. Там в марте 2017 года власти города начали демонтаж конструкций и прилавков, установленных уличными торговцами. Городское собрание также утвердило порядок конфискации товаров при пресечении уличной торговли. При этом торговцы проводили акции протеста, требуя не запрещать им торговать. 30 марта они в ходе акции протеста заявили, что не могут пробиться на рынки, на которые мэрия предложила перенести торговлю, так как им не предоставляют прилавки.

В мае 2017 года мэрия Тбилиси объявила о завершении борьбы с уличной торговлей. При этом в декабре того же года власти города разрешили уличную торговлю на Новый год.

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