ЦИК Армении опубликовал списки кандидатов в Совет старейшин Еревана

21 августа 2023, 06:21

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807 кандидатов от 14 политических сил поборются за 65 мандатов Совета старейшин Еревана, сообщил ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что документы для участия в выборах в Совет старейшин Еревана подали 13 партий и один политический блок.

Центризбирком Армении зарегистрировал 807 кандидатов в Совет старейшин Еревана. В предвыборной гонке за 65 мандатов столичного совета примут участие 13 партий и один блок, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на официальный сайт ЦИК Армении.

Максимальное число кандидатов в предвыборном списке - от правящей силы «Гражданский договор» – 181 кандидат. Предвыборный список партии власти возглавляет бывший вице-премьер Тигран Авинян.

В предвыборном списке партии «Страна жизни», который возглавляет бывший министр социальных вопросов и труда в правительствах Армении и Нагорного Карабаха Мане Тандилян, 129 кандидатов. Предвыборный список партии «Национальный прогресс» возглавляет бывший мэр Еревана Айк Марутян. В списке 70 кандидатов. Бывший глава Минюста Армении Артак Зейналян возглавил предвыборный список партии «Республика» с 68 кандидатами.

Партия «Просвещенная Армения» представлена 50 кандидатами, партия «Сила отчизны» – 48 кандидатами, партия «Голос общества» – 46 кандидатами. Партии «Справедливая Армения» и «Демократическая консолидация» зарегистрировали по 33 кандидата, партия «Объединенная Армения» – 32 кандидата, партия «Во имя социальной справедливости» – 28 кандидатами, партия «Победа» и Европейская партия – по 24 кандидата.

Единственный блок «Мать Армения», в который вошли две партии «Страна абрикосовая» и «Интеллектуальная Армения», представлена 41 кандидатом. Ее списки возглавил бывший депутат от фракции «Айастан» Андраник Теванян.

Документы отозвал лишь один кандидат от партии «Национальный прогресс».

По гендерному признаку кандидаты распределились следующим образом – 502 мужчины и 305 женщин. 154 из 807 кандидатов – беспартийные, из них 47 женщин. Женщины возглавляют предвыборные списки двух политических сил – партии «Страна жизни» и партии «Сила отчизны».

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