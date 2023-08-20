Закрыт доступ туристов в заповедник "Утриш"

20 августа 2023, 01:51

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Руководство заповедника "Утриш", где в августе 2020 года произошел сильный пожар, приостановило посещение экскурсионных маршрутов и движение транспорта по лесной дороге от села Сукко до Малого Утриша в связи с высокой пожароопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа 2020 года между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания. Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник для туристов, опрошенные "Кавказским узлом" экологи назвали это решение ошибочным. В марте прокуратура Краснодарского края обязала руководство "Утриша" устранить нарушения пожарной безопасности.

Заповедник "Утриш" с 19 августа приостановил посещение экскурсионных маршрутов в связи с повышенной пожароопасностью. Руководство заповедника издало приказ об усилении мер по предупреждению и обнаружению лесных пожаров и введению чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах V класса, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале заповедника.

В соответствии с приказом приостановлено также движение механизированных транспортных средств по лесной дороге от села Сукко до Малого Утриша, за исключением транспорта, который выполняет задачи, необходимые для функционированию заповедника, и транспорта, которые предназначен для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что, по данным следствия, перед пожаром в 2020 году руководство заповедника не обеспечило режим посещения заповедника и не приняло мер к тушению пожара. Директор заповедника Олег Кондратьев был обвинен в халатности и мошенничестве, он частично признал свою вину. На имущество Кондратьева наложен арест. 19 апреля Олег Кондратьев был приговорен к году и двум месяцам колонии общего режима за халатность и мошенничество, которые привели к пожару с ущербом почти на миллиард рублей. Его сын Александр приговорен к году колонии общего режима за мошенничество.

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