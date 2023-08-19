19 августа 2023, 06:18

Житель Махачкалы осужден за призывы к убийству российских военных

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Суд в Дагестане приговорил жителя Махачкалы к двум годам условного срока за публикации в соцсети, содержащие призывы к убийству российских военных.

Избербашский городской суд Дагестана 18 августа признал жителя Махачкалы виновным в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По данным суда, М. Абдуллаев в октябре 2022 года разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалы экстремистской направленности, которые содержали публичные призывы к убийству российских военных, пишет "Дагестанская правда".

Абдуллаев в суде признал вину, он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также запрету заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года, сообщает "Нур".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле суд в Буйнакске приговорил к двум годам условно жителя села Нижнее Казанище Имамутдина Акаева, усмотрев в его публикациях призывы к экстремизму и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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