Бастрыкин переложил ответственность на прокуратуру за дело о гибели девочки в Ростове-на-Дону

18 августа 2023, 17:29

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Прекращение уголовного дела против замглавы Ростова-на-Дону Сергея Кузнецова, который обвинялся в халатности в связи с гибелью девочки при ливне в Ростове-на-Дону, вызвано пробуксовками Генпрокуратуры, заявил сегодня глава Следом России и потребовал отчета о ходе расследования. Дело было возбуждено в 2016 году, однако в суд поступило лишь в 2022 году, когда срок привлечения к ответственности уже истек.

"Кавказский узел" писал, что 30 июня 2016 года во время ливня в Ростове-на-Дону погибла 14-летняя девушка. В июле того же года около 20 человек провели пикет с требованием об отставке Сергея Горбаня с должности мэра. Организаторы акции назвали сити-менеджера "ответственным за проблемы, которые возникают в городе после ударов стихии".

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила сегодня о прекращении уголовного дела о гибели девочки из-за подтоплений в Ростове-на-Дону в 2016 году в отношении бывшего первого замглавы администрации Ростова-на-Дону Сергея Кузнецова. Дело прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, проинформировал сегодня "Интерфакс".

На это сообщение сегодня отреагировал Следком России. По его данным, уголовное дело в связи с гибелью девочки в 2016 году было возбуждено в Первом следственном управлении Главного следственного управления Следкома России. Обвинение в халатности и служебном подлоге было предъявлено бывшему заместителю главы администрации Ростова-на-Дону Сергею Кузнецову, который, зная о критической ситуации, не принял мер для того, чтобы избежать негативных последствий, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В 2019 году это дело было передано заместителю Генерального прокурора Андрею Кикотю для утверждения обвинительного заключения, но он вернул дело на доследование, не найдя "причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и тяжкими последствиями". Такое же решение было принято и при повторной передаче дела в Генпрокуратуру. Лишь третий раз замглавы Генпрокурора утвердил обвинительное заключение, несмотря на то, что обстоятельства дела, не менялись. "Действия надзорного ведомства фактически не позволили сделать этого" добиться привлечения виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Следкома. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению представить доклад о результатах расследования уголовного дела.

По версии следствия, Кузнецов знал о грядущем ливне, но для снижения рисков им ничего не было сделано. Также следствие считает, что он подделал протокол комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Кузнецов отказался признать вину, и несмотря на то, что когда дело дошло до суда, срок давности привлечения к ответственности по предъявленным ему обвинениям уже истек, настоял на судебном процессе, чтобы доказать свою невиновность, сообщил сегодня "Блокнот Ростов". В публикации утверждается, что отец погибшей не имеет претензий к бывшему заместителю мэра.

Как следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда, оно было передано в суд 30 марта 2022 года, состоялось 70 заседаний суда, решение было оглашено сегодня.

Также Бастрыкин обратил внимание на дело о гибели 81-летней учительницы во время ливня весной и поручил отчитаться о ходе расследования этого дела, сообщила пресс-служба Следкома России.

"Кавказский узел" писал, что тело 81-летней учительницы Лидии Радченко было найдено в открытом ливневом коллекторе после сильного дождя 28 апреля. Представители властей Ростова-на-Дону не предложили помощь и не пришли на похороны , пожаловались родственники погибшей. Власти сразу связались с родственниками Радченко, а публично не комментировали инцидент по просьбе силовиков, заявил вице-мэр.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на совещании после гибели учительницы предложил "отлавливать" людей, если те попали в бурный поток воды во время ливня, сообщило 15 мая издание 161.ru, опубликовав фрагмент совещания. Логвиненко заявил, что власти не могут перекрывать улицы вроде Большой Садовой или Буденновского проспекта, но спасатели могут дежурить возле крупных коллекторов, "чтобы если кто-то захотел пойти в воду, в потоки реки, чтобы мы вовремя могли их спасти. Его всё равно принесет туда там, где у нас слив. Если кто-то необдуманно пойдет в поток воды, мы его отловим, так должно быть по всему городу", - заявил чиновник на записи.

После этого выступления был инициирован сбор подписей за отставку Логвиненко, сообщил сегодня Telegram-канал "7x7 - Горизонтальная Россия"*.

31 мая депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина в своем Telegram-канале сообщила, что собраны более пяти тысяч подписей с требованием отставки сити-менеджера.

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