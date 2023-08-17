17 августа 2023, 23:15

Оппозиция потребовала отставки Пашиняна

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не способен разрешить сложившийся кризис и продвигать национальные интересы, заявили сторонники движения "Национально-демократический полюс". Они анонсировали акции протеса с требованием отставки Пашиняна и созыва временного правительства.

"Кавказский узел" писал, что участники акции протеста в Ереване потребовали от правительства Армении принять меры для разблокировки Нагорного Карабаха, прекратить уступки на переговорах с Азербайджаном и обеспечить безопасность карабахских армян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократно акции с призывом разблокировать Лачинский коридор. Совет безопасности ООН призвал Азербайджан разблокировать дорогу.

Политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и движение "Сасна Црер") провело сегодня митинг с требованием отставки Пашиняна и формирования временного правительства. По данным организаторов, в акции приняло участие около 4 тысяч человек. Полиция не стала озвучивать число участников митинга, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сторонники "Национально-демократического полюса" в руках держали армянские флаги. Они скандировали: "Арцах (самоназвание Нагорного Каабаха, - прим. "Кавказского узла")", "Миацум", "Мы хозяева страны". После митинга сторонники "Национально-демократического полюса" совершили шествие по центральным улицам Еревана. Участники шествия растянули транспарант с надписью: "Никол – уходи, Арцах – воссоединяйся". Этот же лозунг они скандировали в ходе шествия.

Маршрут шествия лежал мимо правительственного здания на площади Республики, куда были стянуты усиленные наряды силовиков. Сторонники "Национально-демократического полюса" остановились у здания на несколько минут, скандируя антиправительственные лозунги, после чего продолжили свою акцию. Участники шествия обвинили армянские власти в содействии Азербайджану в блокаде Нагорного Карабаха, легитимизации азербайджанской агрессии и территориальных уступках.

После смены власти Пашинян предстанет перед судом, заявил член совета "Национально-демократического полюса" Армен Айвазян. По его мнению, против главы правительства должны быть выдвинуты обвинения в государственной измене, узурпации власти, преступлении против территориальной целостности и свержении конституционного строя.

По окончанию шествия организаторы анонсировали следующую акцию 24 августа в 19.00 по местному времени. "Мы должны перенести наши акции на площадь Франции. Как только число сторонников будет достаточным, перенесем акции на площадь Республики. И будет Пашинян в здании правительства или на правительственных дачах, окружим и принудим подать в отставку", – заявил член совета "Национально-демократического полюса" Жирайр Сефилян, добавив, что с понедельника будет находиться на площади Свободы круглосуточно.

Пашинян не может преодолеть сложившуюся ситуацию, отметил член совета "Национально-демократического полюса", политолог, юрист-международник Ара Папян.

"Каждое заявление Пашиняна усложняет ситуацию, каждое его заявление используют против нас. Накануне на заседании Совбеза ООН Азербайджан, в частности, пытался оправдаться тем, что Пашинян признал Арцах в составе Азербайджана, следовательно, проблема гуманитарная, и Азербайджан готов поставить продовольствие через Агдам. Но вопрос Арцаха – не вопрос продовольствия, вопрос Арцаха – вопрос единой родины – и должен быть решен в рамках восстановления территориальной целостности Армении", – заявил он в ходе митинга.

25 мая 2023 года на саммите ЕАЭ в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян и подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Три постоянных члена Совбеза ООН – США, Франция и Великобритания – потребовали незамедлительно и без предусловий открыть Лачинский коридор, но правящая сила не в состоянии воспользоваться возможностью из-за своей безграмотной дипломатии, отметил Папян. "Если в ближайшие дни не будет решения, а его не будет, так как Россия, несомненно, наложит вето, западные страны имеют право действовать в соответствии с концепцией "Ответственности по защите" ООН от 2005 года. Согласно этому документу, государства могут действовать по собственной инициативе, если есть одно из четырех преступлений – геноцид, военные преступления, преступления против человечности и этнические чистки. При наличии хоть одного этого преступления страны могут вмешаться", – пояснил он.

Западные страны не позволят Азербайджану продолжать блокаду Нагорного Карабаха, уверен Папян. "Запад не позволит играть со своим мировым авторитетом", – пояснил он.

В то же время, по его словам, разблокировка Лачинского коридора не является основным вопросом. "Это производная проблема. Арцахский вопрос намного шире. Мир с Азербайджаном может быть только на основании международного права. Мы готовы к миру, делимитации границы, но для этого и до этого нужно уточнить правовые основания. Это можно сделать в Международном уголовном суде ООН на основании международных документов. Мы не признаем советские границы, эти административные разделения незаконные. Если Азербайджан считает, что Арцах принадлежит ему, может принести в Международный суд свои обоснования", – подчеркнул он.

У Армении нет союзников, Россия также не принадлежит к их числу, отметил представитель "Национально-демократического полюса". "Свидетельство этому – речь представителя России накануне в Совбезе ООН. Представитель России говорил о поставках через Агдам так, как будто у России не было обязанности обеспечить безопасность Лачинского коридора шириной в пять километров. Россия дала гарантии этого, взамен чего Пашинян сдал Карвачар, Кашатаг, Акна. Больше, чем Азербайджан смог занять войной", – напомнил Папян.

В нынешней ситуации важна консолидация армянского общества, считает член совета "Национально-демократического полюса" Жирайр Сефилян. "Нужна консолидация, как в Армении, так и в диаспоре. Армянский народ никогда не был так разрознен, как сегодня. Долгие годы враги армянской государственности вбивали клин в армянское общество. Этому надо положить конец. И есть надежда, что глубокий кризис, в котором оказалось общество, подтолкнет к неизбежной консолидации", – заявил он в ходе митинга.

На его взгляд, повестка для консолидации должны включать два пункта, вокруг которых в обществе должен быть консенсус. "Первый пункт – отставка Пашиняна, второй пункт – защита Арцаха, для этой цели нужно формировать временное правительство. Консолидация вокруг этих двух пунктов позволит сохранить армянскую государственность", – заключил Сефилян.

Армянское общество должно консолидироваться, согласился участник акции Артак Сукиасян. "Правящая сила своей бездарной политикой поставила под угрозу суверенитет Армении", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время Сукиасян затруднился сказать, кто может заменить Пашиняна. Армянские политики, по его мнению, полностью дискредитировали себя. "В обществе нет доверия ни к кому. Нужен авторитетный армянин, такой как Шарль Азнавур", – отметил он.

Житель Еревана, не пожелавший назваться, согласен, что Никол Пашинян должен уйти. "Он [Пашинян] не в состоянии управлять государством. Он и его команда представляют интересы России и Турции. России и Турции нужно, чтобы Армения признала Карсский договор, отказалась от международного признания геноцида. Именно поэтому Пашинян признал границы площади в 29,8 тысячи квадратных километров, отвергая Армению площадью в 164 тысячи квадратных километров по арбитражному решению президента США Вудро Вильсона", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

К власти должны прийти силы, способные противостоять русско-турецкому тандему, добавил житель Еревана. "Если народ смог убрать Сержа Саргсяна, сможет убрать и Пашиняна. Но для этого нужна консолидация общества", – подчеркнул он.

16 марта 1921 года в Москве представители Турции и РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции и СССР. Таким образом, Западная Армения (Карсская область, Сурмалинские провинции и гора Арарат) отошла Турции, а Нахичевань отдали под протекторат Советскому Азербайджану. В том же году на основе этого соглашения правительство Армении под давлением России подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян. 

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Примечание:

"Женщины в Степанакерте потребовали от Совбеза ООН открыть Лачинский коридор", "Армения анонсировала продолжение переговоров с Азербайджаном", "Общественные организации Карабаха выступили против использования дороги через Агдам".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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