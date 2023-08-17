Брат Губада Ибадоглу пожаловался на препоны со стороны администрации СИЗО

17 августа 2023, 11:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство СИЗО, в котором содержится лидер Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу, препятствует в передаче ему продуктов и гигиенических средств, пожаловался его брат Галиб Тогрул.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа один из адвокатов оппозиционера, лидера Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу пожаловался, что у его подзащитного отобрали в бакинском СИЗО список телефонных номеров адвокатов.

Руководство следственного изолятора, в котором содержится Губад Ибадоглу, отказало в передаче ему продуктов и гигиенических средств, которые ранее попросил оппозиционер, пожаловался его брат Галиб Тогрул.

"Вчера узнал, что переданные брату продукты и предметы частично не дошли до Ибадоглу. Ему отказано в получении книг, гречки, чистящего средства "Доместос". Ученый нуждается в книгах, он болен диабетом и должен питаться диетическими продуктами. Туалет загажен и для его очистки необходимо средство. Почему отказано в передаче этих предметов? Почему, прежде чем доставить арестанту лекарства, их должен проверить и разрешить врач следственного изолятора?" – сказал Тогрул корреспонденту "Кавказского узла".

Содержащимся в СИЗО людям предметы передаются согласно инструкции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Пенитенциарной системы Азербайджана.

Напомним, 52-летний Губад Ибадоглу находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ранее оппозиционер отверг выдвинутые ему обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния. 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.