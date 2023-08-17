Губад Ибадоглу. Фото: https://qafqazinfo.az/news/detailru/-12291

17 августа 2023, 11:48

Брат Губада Ибадоглу пожаловался на препоны со стороны администрации СИЗО

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Руководство СИЗО, в котором содержится лидер Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу, препятствует в передаче ему продуктов и гигиенических средств, пожаловался его брат Галиб Тогрул.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа один из адвокатов оппозиционера, лидера Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу пожаловался, что у его подзащитного отобрали в бакинском СИЗО список телефонных номеров адвокатов.

Руководство следственного изолятора, в котором содержится Губад Ибадоглу, отказало в передаче ему продуктов и гигиенических средств, которые ранее попросил оппозиционер, пожаловался его брат Галиб Тогрул.

"Вчера узнал, что переданные брату продукты и предметы частично не дошли до Ибадоглу. Ему отказано в получении книг, гречки, чистящего средства "Доместос".  Ученый нуждается в книгах, он болен диабетом и должен питаться диетическими продуктами. Туалет загажен и для его очистки необходимо средство. Почему отказано в передаче этих предметов? Почему, прежде чем доставить арестанту лекарства, их должен проверить и разрешить врач следственного изолятора?" – сказал Тогрул корреспонденту "Кавказского узла".

Содержащимся в СИЗО людям предметы передаются согласно инструкции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Пенитенциарной системы Азербайджана.

Напомним, 52-летний Губад Ибадоглу находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ранее оппозиционер отверг выдвинутые ему обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния. 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

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Примечание:

"Комитет защиты прав Губада Ибадоглу создан в Азербайджане", "Силовики вменили азербайджанскому оппозиционеру фальшивомонетничество", "Правозащитники констатировали двукратный рост числа политзаключенных в Азербайджане".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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