Защита заявила об ограничении Ибадоглу в контактах с адвокатами

14 августа 2023, 15:37

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У оппозиционного политика Губада Ибадоглу в бакинском СИЗО отобрали список телефонных номеров адвокатов, сообщил один из защитников после визита к арестованному.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Губад Ибадоглу пожаловался на запрет свиданий с членами семьи. Защита сочла это ограничение неправомерным.

52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Губад Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния. 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

Губад Ибадоглу лишен возможности звонить из следственного изолятора своим адвокатам, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" брат обвиняемого Галиб Тогрул. "Мало того, что Губад Ибадоглу задержан по фальшивому обвинению, на него оказывается психологическое воздействие, ему запрещено встречаться с членами семьи, так у него еще отобрали номера телефонов адвокатов. Губад Ибадоглу не может теперь общаться с защитниками, хотя как обвиняемое лицо имеет право в любое время связываться с адвокатом", - сказал он.

У Губада Ибадоглу действительно отобрали список телефонных номеров, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов обвиняемого Бахруз Байрамов, который встречался сегодня в следственном изоляторе с подзащитным. "Губад просил меня дать ему телефонные номера, я дал. Он беспокоится о семье и близких, с которыми у него запрещена телефонная связь", - сказал адвокат.

По его словам, следственные действия не ведутся, и следователь не предъявил обвиняемому ни одного факта, доказывающего его вину. "Губад Ибадоглу приезжал в Азербайджан, и таможенники не обнаружили у него в багаже фальшивых денег. Фальшивки и средства для их изготовления не найдены у него дома и на службе. Организация FETO не объявлена в Азербайджане террористической, такого решения Милли Меджлиса нет. Турецкое государство не направляло правительству Азербайджана документ с просьбой считать FETO террористами", - объяснил адвокат.

Первоначально сообщалось, что Ибадоглу подозревается в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ, однако обвинение ему было предъявлено только по статье 204.3.1 (изготовление поддельных денег организованной группой) УК Азербайджана. Ибадоглу заявил, что его преследуют по заказу руководства Азербайджана.

Адвокат добавил, что Губад Ибадоглу не преподавал в бакинском университете «Кавказ», который считался учебным заведением FETO, и не встречался с членами этой организации в Азербайджане и за рубежом.

Он отметил, что у подследственного ухудшилось состояние здоровья. "У Губада Ибадоглу сохраняется на высоком уровне показатель сахара в крови (болен диабетом), и ухудшились показатели сердечно-сосудистой системы", - рассказал Бахруз Байрамов.

Напомним, 8 августа стало известно, что по делу Губада Ибадоглу арестован азербайджанский экономист Фазиль Гасымов, живший в Стамбуле. Ему также предъявлено обвинение в изготовлении поддельных денег.

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