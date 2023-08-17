Калмыцкие активисты оштрафованы за призывы к нарушению территориальной целостности

17 августа 2023, 10:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Элисте наложил штрафы по 70 тысяч рублей на заместителей председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова и Батыра Боромангнаева, признав их виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России.

По версии следствия, в марте и июне 63-летний и 58-летний жители Элисты разместили в интернете видеозаписи, в которых, согласно проведенным экспертами ЭКЦ МВД по Калмыкии исследованиям, содержатся высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности России.

На жителей Элисты были составлены протоколы. Элистинский городской суд признал их виновными по части 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ "Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), сообщило 16 августа на своем сайте управление МВД по Калмыкии.

"Постановлениями суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов в сумме 70 тысяч рублей каждому", – сказано в сообщении.

Суд оштрафовал 63-летнего Владимира Довданова и 58-летнего Батыра Боромангнаева, которые являются заместителями председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа, уточнили "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля 2022 года силовики обязали председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева явиться в полицию для дачи объяснений за публикацию в соцсетях, в которой он сравнил Россию с нацистской Германией. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство.

27 февраля Боромангнаев сообщил, что приехал в Монголию из Казахстана, чтобы запросить там политического убежища, однако дальше транзитной зоны аэропорта его не пропустили.

Напомним, активист Владимир Довданов ранее неоднократно подвергался штрафам. Так, 16 января 2020 года стало известно, что он получил штраф 5 тысяч рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года, где активист выступал в качестве распорядителя. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Дмитрия Трапезникова с поста врио главы администрации Элисты, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Позже Довданов добился отмены штрафа за участие в митинге.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.