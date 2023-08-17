Женщины в Степанакерте потребовали от Совбеза ООН открыть Лачинский коридор

17 августа 2023, 00:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участницы акции протеста в Степанакерте призвали Совет безопасности ООН потребовать от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор.

Как писал "Кавказский узел", офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил о смерти 40-летнего местного жителя по фамилии Ованнисян. Врачи диагностировали у умершего в больнице жителя Степанакерта пневмонию, однако причиной смерти назвали хроническое недоедание, сообщил 16 августа омбудсмен Нагорного Карабаха, указав на дефицит продуктов вследствие блокады Лачинского коридора.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Степанакерте женщины с детьми собрались днем 16 августа на площади Возрождения и потребовали от властей Нагорного Карабаха, чтоб те донесли до Совета Безопасности ООН (СБ ООН)их требование разблокировать коридор, так как дети голодают и болеют.

Толчком к проведению акции послужили последние новости, сообщила жительница Степанакерта, адвокат Жанна Арзуманян. "15 августа был случай смерти молодого человека, 16 августа сообщили о том, что беременную женщину с ребенком не смогли доставить в больницу из-за отсутствия топлива, и ребенок умер, и это уже не первый случай", - сказала она.

"После этой новости, наше возмущение достигло предела. В течение часа мы решили собраться на площади, чтоб высказать наше требование. Лачинский коридор должен быть разблокирован. Если для некоторых это просто коридор, то для нас это "дорога жизни" наших детей, родителей. Мы требуем, что геноцидальная политика по отношению к Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") была прекращена", - заявила Арзуманян.

Она отметила, что требования женщин Степанакерта, власти Нагорного Карабаха должны донести до руководства Армении, чтобы те заявили о них на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы очень переживаем за наших детей. Из-за недоедания дети падают в обмороки, у них авитаминоз, ослабший иммунитет. Возросло число выкидышей. Лекарств нет, продуктов нет, любая незначительная болезнь из-за отсутствия лекарств может стать очень опасной. Люди все время проводят в очередях, чтоб купить хлеб. Свет, газ, транспорт парализованы. Но мир молчит. Мы требуем, чтоб СБ ООН услышал нас, принял решение по немедленной разблокировке коридора, и обязал Азербайджан выполнить это и все другие международные постановления", - сказала участница акции Марина Саркисян.

Женщин приняли и выслушали госминистр Гурген Нерсисян и помощник президента Нагорного Карабаха Манвел Бабаджанян. Они сообщили, что требование женщин будет передано властям Армении. По словам представителей властей, после того как в ночь на 17 августа Совет безопасности ООН озвучит свое решение, будут объявлены дальнейшие действия властей Нагорного Карабаха,

Напомним, 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросли смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.

Из-за дефицита детского питания возникла проблема с кормлением новорожденных, рассказали жительницы Нагорного Карабаха. В связи с блокадой и отсутствием поставок число случаев авитаминоза у детей выросло в несколько раз, сообщили представители властей.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.