Общественные организации Карабаха выступили против использования дороги через Агдам

16 августа 2023, 17:29

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Гуманитарные перевозки по дороге через Агдам недопустимы, это предложение азербайджанских властей является уловкой для улучшения их имиджа на международной арене, заявили представители карабахских неправительственных организаций.

"Кавказский узел" писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В регионе растут протестные настроения, жители Нагорного Карабаха и Армении выражают претензии к российским миротворцам о бездействии, но те не спешат способствовать разрешению ситуации, говорится в справке “Кавказского узла", "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Неправительственные организации Нагорного Карабаха заявили о недопустимости использования дороги Агдам-Степанакерт в качестве альтернативы Лачинскому коридору.

"Наивно полагать, что Азербайджан, который на протяжении восьми месяцев держит Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в жестокой осаде, обрекая его народ на медленную смерть, вдруг проникся чувством гуманизма и решил предоставить через свою территорию гуманитарный доступ. Нет сомнения, что это является очередной уловкой азербайджанских властей", - говорится в заявлении, под которым подписались более 30 организаций и общественных деятелей.

Они указали, что "азербайджанские власти используют псевдогуманизм в попытке отвлечь внимание международного сообщества от своих истинных стремлений" - лишению жителей Нагорного Карабаха возможности жить свободно и безопасно на своей земле. "Такие действия несовместимы с универсальными принципами справедливости и правами человека", - указано в документе, который поступил корреспонденту "Кавказского узла".

Авторы заявления призвали международное сообщество "быть бдительным, ответственнее подходить к оценке любых действий и предложений Азербайджана" и "не допустить злоупотребления ложным гуманизмом для маскировки агрессии и нарушения прав мирного населения Арцаха".

Под заявлением подписались 28 неправительственных организаций и пять активистов, в частности общественные организации "Армянский мир", "Материнство", "Союз беженцев НКР", "Объединение женщин-беженок", "Совет старейшин", "Центр молодежных общественных исследований", "Независимый центр стратегических исследований”, "Союз журналистов Арцаха", “Союз родственников погибших и без вести пропавших военнослужащих в третей арцахской войне".

Напомним, 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

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