Более 300 машин ожидает проезда через Крымский мост

13 августа 2023, 08:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 306 машин.

Как сообщал "Кавказский узел", Крымский мост 17 июля был атакован украинскими надводным беспилотником. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области.

Перед пунктом досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 306 транспортных средств, передал сегодня Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".

"В очереди со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Напомним, на Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв, в результате чего обрушились два автодорожных пролета. Мост был закрыт. На следующий день после взрыва возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

5 декабря движение машин по Крымскому мосту возобновилось.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.