13 августа 2023, 08:58

Более 300 машин ожидает проезда через Крымский мост

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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 306 машин.

Как сообщал "Кавказский узел", Крымский мост 17 июля был атакован украинскими надводным беспилотником. В результате атаки  погибла семейная пара из Белгородской области.

Перед пунктом досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 306 транспортных средств, передал сегодня Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".

"В очереди со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Напомним, на Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв, в результате чего обрушились два автодорожных пролета. Мост был закрыт. На следующий день после взрыва возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

5 декабря движение машин по Крымскому мосту возобновилось.

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Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Продлены ограничения на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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