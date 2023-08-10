Житель Кабардино-Балкарии обвинен в демонстрации нацистской символики

10 августа 2023, 19:11

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Житель Кабардино-Балкарии обвинен в том, что в общественном месте показал татуировку в виде свастики.

Житель Кабардино-Балкарии, ранее привлекавшийся к административной ответственности, "осознавая, что находится в общественном месте демонстрировал татуировку с изображением нацистской символики в виде свастики", расположенной на левой кисти его руки", сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Мужчина обвинен в публичном демонстрировании символики, сходной с нацистской символикой (часть 1 статьи 282.4 Уголовного Кодекса России, предусматривает до четырех лет лишения свободы). Дело направлено в Урванский районный суд для рассмотрения по существу, указано в сообщении на сайте ведомства

"Кавказский узел" также писал, что семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики за татуировки на груди в виде восьмиконечной звезды. Изображение является символом движения "Арестантского уголовного единства"*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

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