Супруга Таганова рассказала о его состоянии после нападения

08 августа 2023, 14:11

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Майкопский активист Роман Таганов, на которого на днях совершил нападение неизвестный, страдает от головных болей и болей в теле. Силовики взяли от него заявление о нападении, рассказала его супруга Екатерина Таганова.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа врачи диагностировали травмы у активиста Романа Таганова, госпитализированного в Майкопе после того, как его избил неизвестный. Нападавший требовал от Таганова прекратить публикации в соцсети.

Супруга майкопского активиста Романа Таганова Екатерина Таганова рассказала, что состояние ее супруга пока не улучшилось. "[Состояние] не очень, голова постоянно болит и кружится, сегодня весь день спит. Болит все тело. Говорит сотрясение", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Роман Таганов позвонил своему участковому и объяснил ситуацию, добавила супруга активиста. "8 августа к нам собирался прийти участковый, но в итоге отказался ехать. Приехал сотрудник из ближайшего отдела и принял заявление, и дополнительно мы на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю оформили заявление. Адвоката нет, мне кажется он не нужен будет, так как вроде все на нашей стороне", – пояснила Екатерина Таганова.

Нападавший вел себя грубо по отношению к супругу, добавила она. "В сам момент конфликта я была дома. Слышала только грубое отношение в адрес моего мужа и меня и моих детей за то, что мы высказали, что дорого в магазине", – отметила супруга активиста.

Напомним, ранее Роман Таганов рассказал, что 6 августа около полудня в его офис пришел агрессивно настроенный мужчина и потребовал, чтобы Таганов "заткнулся" и больше ничего не писал в интернете. Кроме того, он упомянул, что активист что-то неправильное писал про президента. Неизвестный отвел его в место, где нет камер видеонаблюдения, там он хватал Таганова за шею и ударил его рукой в лицо.

На странице Романа Таганова в соцсети "ВКонтакте" 3596 подписчиков, активист публикует на ней различные записи, в том числе записи о политике. Так, сегодня он опубликовал запись о поставках в Россию титановых руд с Украины. Другой пост посвящен 15-й годовщине начала "Пятидневной войны", в еще одной записи он напомнил, что 6 августа 1945 года было впервые применено ядерное оружие.

"Кавказский узел" также писал, что Роман Таганов 29 июля 2022 года был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Активист не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения.

Верховный суд Адыгеи 6 октября 2022 года оставил в силе приговор Таганову. Таганов вышел на свободу 13 октября 2022 года. В ноябре 2022 года суд отменил решение о переводе Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО. Это позволяет активисту требовать компенсацию за заключение под стражу, сообщил адвокат. Сам Таганов рассказал, что наконец-то получил возможность работать и обеспечивать семью.

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