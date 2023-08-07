Канатные дороги на курорте "Эльбрус". Фото: https://www.prielbrusie-hotels.ru

07 августа 2023, 20:43

Возобновлена работа канатных дорог на курорте "Эльбрус"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновили работу все канатные дороги на курорте "Эльбрус", остановленные сегодня после отключения электричества, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня канатные дороги на "Эльбрусе" были остановлены из-за отключения электричества. 28 июля администрация курорта сообщала об отключении канатных дорог из-за ливней и гроз, они возобновили работу на следующий день.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновили работу после отключения электричества, сообщила сегодня администрация курорта. Открыты канатные дороги "Азау-Кругозор, "Кругозор - Мир и Мир Гарабаши, говорится в сообщении в Telegram-канале курорта. На поляне азау работают четыре кассы, указано в сообщении в Telegram-канале курорта.

Администрация курорта также предупредила что в горах "погода может меняться стремительно и канатные дороги могут быть остановлены" из соображений безопасности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ночью ожидается ясная погода при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. 8 августа ожидается переменная облачность при безветреной погоде, температура воздуха понизится до +23 градусов,. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги. АО "Кавказ.рф" отчиталось 30 июня, что в зимнем сезоне на курорте побывали 440 тысяч туристов, а летом планируется строительство новых трасс.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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Примечание:

"Два туриста пострадали при падении со скалы в Кабардино-Балкарии", "Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус"", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей".

Автор: "Кавказский узел"

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