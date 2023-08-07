Возобновлена работа канатных дорог на курорте "Эльбрус"

07 августа 2023, 20:43

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Возобновили работу все канатные дороги на курорте "Эльбрус", остановленные сегодня после отключения электричества, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня канатные дороги на "Эльбрусе" были остановлены из-за отключения электричества. 28 июля администрация курорта сообщала об отключении канатных дорог из-за ливней и гроз, они возобновили работу на следующий день.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновили работу после отключения электричества, сообщила сегодня администрация курорта. Открыты канатные дороги "Азау-Кругозор, "Кругозор - Мир и Мир Гарабаши, говорится в сообщении в Telegram-канале курорта. На поляне азау работают четыре кассы, указано в сообщении в Telegram-канале курорта.

Администрация курорта также предупредила что в горах "погода может меняться стремительно и канатные дороги могут быть остановлены" из соображений безопасности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ночью ожидается ясная погода при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. 8 августа ожидается переменная облачность при безветреной погоде, температура воздуха понизится до +23 градусов,. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги. АО "Кавказ.рф" отчиталось 30 июня, что в зимнем сезоне на курорте побывали 440 тысяч туристов, а летом планируется строительство новых трасс.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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