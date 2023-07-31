Два жителя Астрахани задержаны за недоносительство

31 июля 2023, 06:14

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Знакомые астраханца, осужденного за финансирование террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, задержаны за то, что не сообщили о нем в правоохранительные органы.

Двое задержанных мужчин 29 и 31 года, по версии следствия, знали, что их 23-летний знакомый причастен к финансированию террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"*.

При этом астраханцы не сообщили об этом в правоохранительные органы. Против каждого из задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Несообщение о преступлении", пишет 29 июля "Пункта А".

Что касается знакомого задержанных, то ранее Южный окружной военный суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы, из которых два с половиной года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима, информирует "А24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе житель Астрахани Ахмед Меджидов был приговорен к 10 годам строгого режима за причастности к деятельности "Хайят Тахри аш-Шам".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

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