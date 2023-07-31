Ноздринов обжаловал меру пресечения

31 июля 2023, 04:20

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Кубанский блогер Александр Ноздринов, обвиняемый по уголовной статье о дискредитации армии, подал апелляционную жалобу на выбор меры пресечения в виде ареста, сообщила адвокат Наталья Воливач.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Близкие Ноздринова связывают преследование с его гражданской позицией и заявляют о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Александра. Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

Кубанский блогер Александр Ноздринов, которого судят в Новокубанском районном суде по обвинению в дискредитации армии, подал апелляционную жалобу на выбор меры пресечения, рассказала 30 июля корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Наталья Воливач. «Он обратился с жалобой в Краснодарский краевой суд на аргументы, которые используют при выборе меры пресечения оставление под стражей – «может сбежать», «будет продолжать преступную деятельность», «может оказывать давление на свидетелей» и так далее - и требованием изменить меру пресечения. Жалоба принята судом, я предполагаю, что она будет рассмотрена в первых числах августа», - рассказала Воливач.

Что касается самого судебного процесса, то, как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Ноздринова Екатерина, следующее заседание состоится 15 сентября в связи с тем, что судья, ведущая дело, ушла в отпуск. Что касается уголовного дела самой Екатерины по статье 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), то, по ее словам, оно уже передано в суд, первое заседание назначено на 4 августа.

30 июня и.о. председателя Новокубанского суда запретил посещение процесса Ноздринова, его адвокат заявила, что подобный запрет незаконен и мешает допросу свидетелей.

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