Следы тротила обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном судне

27 июля 2023, 11:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники ФСБ обнаружили следы тротила и динитротолуола в трюме и на шлюпке сухогруза "ВМО River", следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону. Судно могло использоваться для перевозки боеприпасов на Украину, сообщила спецслужба.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, были обнаружены следы взрывчатки. В ФСБ предположили, что ранее судно могло использоваться для перевозки боеприпасов на Украину. Кораблю был запрещен проход через Керченский пролив.

В еще одном судне, следовавшем из Турции в Россию, обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщила сегодня ФСБ. "В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", – сказано в сообщении на сайте спецслужбы.

Сухогруз "ВМО River" следовал из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, в его трюме и на поверхности спасательной шлюпки обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил.

"Установлено, что в июне и июле текущего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", – отметила ФСБ.

Кораблю запретили проход через Керченский пролив, а также вынесли предписание убыть за пределы территориального моря России.

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Атака на Крымский мост стала возможной, так как существующие способы защиты неэффективны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Эта атака стала второй по счету с начала специальной военной операции на Украине. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение по нему возобновилось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.