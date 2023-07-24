24 июля 2023, 10:47

Следы взрывчатки обнаружены в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону судне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружены следы взрывчатки, сообщила сегодня ФСБ. В спецслужбе предположили, что ранее судно могло использоваться для перевозки боеприпасов на Украину.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы проверяют суда, следующие через Керченский пролив для предотвращения терактов и диверсий. 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатки – динитротолуола и тетрила. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили следы стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

В конце мая судно находилось в украинском порту Килия. Его команда из 12 граждан Украины полностью поменялась, когда сухогруз находился в июле в турецком порту Тузла. В то же время было изменено название сухогруза, сообщила сегодня ФСБ на своем сайте.

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", – сказано в сообщении.

Сухогрузу был запрещен проход через Керченский пролив, а также вынесено предписание убыть за пределы территориального моря России, отметила спецслужба.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля украинскими надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Атака на Крымский мост стала возможной, так как существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Эта атака стала второй по счету с начала специальной военной операции на Украине. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение по нему возобновилось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сухогруз сел на мель в Ростовской области", "В Азовском море произошел пожар на следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе", "Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области полетом самолета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июля 2023, 11:44

  • Губад Ибадоглу отверг обвинения в сбыте фальшивых денег

    Оппозиционный политик Губад Ибадоглу не считает себя виновным по инкриминируемому ему преступлению – сбыте фальшивых денег, заявила его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, Ибадоглу считает, что его преследуют по политическим мотивам.

24 июля 2023, 09:53

24 июля 2023, 09:01

24 июля 2023, 08:06

24 июля 2023, 07:12

  • Житель Кубани погиб на Украине

    Павел Богачев погиб в ходе военной операции, сообщили власти Кавказского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 170 жителей Краснодарского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи