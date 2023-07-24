Следы взрывчатки обнаружены в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону судне

24 июля 2023, 10:47

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В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружены следы взрывчатки, сообщила сегодня ФСБ. В спецслужбе предположили, что ранее судно могло использоваться для перевозки боеприпасов на Украину.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы проверяют суда, следующие через Керченский пролив для предотвращения терактов и диверсий. 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатки – динитротолуола и тетрила. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили следы стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

В конце мая судно находилось в украинском порту Килия. Его команда из 12 граждан Украины полностью поменялась, когда сухогруз находился в июле в турецком порту Тузла. В то же время было изменено название сухогруза, сообщила сегодня ФСБ на своем сайте.

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", – сказано в сообщении.

Сухогрузу был запрещен проход через Керченский пролив, а также вынесено предписание убыть за пределы территориального моря России, отметила спецслужба.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля украинскими надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Атака на Крымский мост стала возможной, так как существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Эта атака стала второй по счету с начала специальной военной операции на Украине. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение по нему возобновилось.

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