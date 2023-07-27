Военнослужащий погиб в Армении

27 июля 2023, 07:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В результате огнестрельного ранения на территории одной из воинских частей скончался военнослужащий Мурад Григорян, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, военнослужащий Мурад Григорян получил огнестрельное ранение на территории одной из воинских частей 26 июля, в районе 16.30 [15.30 мск] при невыясненных обстоятельствах.

От полученного ранения Григорян скончался, сообщило ведомство 26 июля на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении периодически погибают военнослужащие в не боевых условиях. При этом 4 февраля 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Главной причиной убийств в армии является атмосфера безнаказанности, отметила руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска, обратил внимание глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "После возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами", – сказал он.

Правозащитник возложил вину на Минобороны и Генштаб армии, которые, по его мнению, не прилагают должных усилий для искоренения неуставных отношений.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.