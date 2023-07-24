Миятович потребовала от полиции Азербайджана объяснений разгона протестов в Союдлу

24 июля 2023, 13:54

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович запросила у МВД Азербайджана объяснений по поводу силового разгона акции протеста экоактивистов в селе Союдлу. Въезд в село по-прежнему перекрыт силовиками, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля правительство Азербайджана временно приостановило работу золоторудного предприятия в селе Союдлу Гядабейского района из-за его возможного негативного воздействия на природу. Работа золоторудного предприятия велась с нарушениями правил экологической безопасности и санитарных норм, заявила правительственная комиссия. Независимые лаборатории не нашли загрязнения окружающей среды, возразили в компании Anglo Asian Mining, разрабатывающей рудник.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей Союдлу, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Акции протеста сельчан привели к арестам и проверкам. Как развивались события в Союдлу, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович сегодня направила главе МВД Азербайджана Вилаяту Эйвазову письмо, в котором выразила озабоченность в связи с недавним разгоном экологических акций протеста и арестами их участников в селе Союдлу.

Миятович подчеркнула важность «обеспечения отчетности правоохранительных органов и проведения их подготовки для соблюдения стандартов прав человека». Учитывая мирный характер акций протеста, Миятович потребовала «разъяснений о правовой основе и обоснования разгона мирных акций», а также «соответствия национального протокола по охране общественного порядка требованиям прав человека с точки зрения необходимости и соразмерности», говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении пресс-службы Совета Европы.

Комиссар подчеркнула, что ограничения доступа в село Союдлу после протестов «вызывают серьезную озабоченность по поводу прав человека местных жителей, включая свободу передвижения и уважение частной жизни». Она отмечает, что эти меры также «сильно ограничили законную деятельность независимых журналистов, правозащитников и адвокатов».

Она запросила информацию о правовых основаниях для этих мер и их совместимости со стандартами прав человека "при осуществлении свободы выражения мнений и мирных собраний".

Бывший член коллегии адвокатов Азербайджана и экс-следователь полиции Намизад Сафаров считает обоснованными вопросы, поставленные Миятович. "У полиции действительно должен быть протокол о действиях в случаях несогласованных акцийх. Действия полиции должны быть соразмерны угрозам общественному порядку. Против мирных граждан, выдвигающих экологические требования, справедливость которых впоследствии была признана руководством страны, не следовало применять спецсредства – слезоточивый газ, резиновые дубинки и пули. Указанные спецсредства, водометы, предусмотрены на случаи, когда совершаются массовые беспорядки с применением их участниками насилия против граждан и правоохранителей", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Неоправданными он назвал и ограничения въезда в село Союдлу людям, не имеющим местной прописки. "Из-за этого запрета в село не пропускали активистов гражданского общества, журналистов. А тех представителей медиа, которым удалось все же пройти в село, потом оттуда принудительно выдворили. Это нарушает права граждан на свободу передвижения, свободу получения и распространения информации. Подобные ограничения возможны в условиях чрезвычайного, военного положения, которые в Союдлу не официально не объявлялись", - сказал Сафаров.

На въезде в село все еще остаются сотрудники полиции, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель Союдлу на условиях анонимности. "Внутри села уже давно нет полицейских постов. Но на въезде стоят местные полицейские. Посторонним вход в село разрешается по особому разрешению", - сказал он, отметив, что арестованные уже освобождены.

Представители МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

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