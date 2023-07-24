Личная проверка Меликовым сельского детсада вызвала иронию в соцсети

24 июля 2023, 14:19

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Пресс-служба главы Дагестана опубликовала ролик, на котором Сергей Меликов во время осмотра детсада в селе Тинди в Цумадинском районе потребовал от проводящего ремонт подрядчика устранить недостатки. Комментаторы в соцсети указали, что глава республики должен организовать работу проверяющих органов, а не проверять детсады лично.

Ролик, на котором глава Дагестана Сергей Меликов осматривает помещение детсада в селе Тинди в Цумадинском районе, был опубликован 22 июля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показаны Меликов, а также мужчина и женщина. В комнате стоят два холодильника. Из-за того, что комната узкая, дверцы холодильников не открываются полностью. Меликов поочередно пытается сначала открыть один холодильник, а затем второй.

Далее он обратился к женщине, которая, судя по всему, является сотрудницей администрации детсада. Он спросил ее, считает ли она нормальным то, как подрядчик пытается сдать объект. "Нет, конечно", – ответила женщина.

Далее Меликов спросил, кто является подрядчиком. Мужчина, который вместе с женщиной также находился в помещении, ответил, что подрядчик он. "Иди холодильник открывай", – потребовал Меликов. На этом ролик обрывается.

"Сергей Меликов поручил срочно устранить все недостатки в новом детском саду в селе Тинди Цумадинского района", – сказано в описании видео.

На 09.50 мск этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 173 тысяч пользователей, набрал 147 отметок с реакцией пользователей и 88 комментариев.

"Сделают, как он говорит пока он там. Дальше как всегда", – считает Хадижат Сурхаева.

"Там холодильник шатается, даже не установили нормально. Наверное, для отчёта завезли", – предположил Кент Берг.

"Опять случай, когда завезли инвентарь для отчета?" – спросил Rayan Tedder.

"Такие дела по одному звонку решаются. Видимо в Дагестане звонить бесполезно, самому приходится ездить", – написал пользователь с ником Имя Фамилия.

"Зачем тогда Меликов содержит столько бюджетников, которые должны контролировать и пресекать подобное? Если он сам будет холодильники проверять… Сам наверно и организовал этот спектакль, чтобы показать какой он жесткий и справедливый", – заявил Джанбулат Зайналбеков.

"Если главе республики требуется лично проверять холодильники в детсаду, то управленец он неважный. Кто должен контролировать наличие еды в холодильнике? Вот наказать этого "ответственного контролёра". Кто должен был контролировать этого "ответственного контролёра"? И его наказать, и его начальника. Просто если так работать, то в итоге придется наказывать и взыскивать с самого себя, потому как глава республики отвечает за то, как работает система. Поэтому они и устраивают эти комедии для недалёкого обывателя, чтобы показать свою работу – вот, мол, работаю", – высказал схожее мнение Арсен Рабунов.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались на ветхое состояние местной школы. Они заявили, что людям опасно находиться в ее здании. 13 июля Меликов поручил подчиненным встретиться с жителями села Октябрьское. Во время встречи сельчан с главой Минобрнауки Дагестана Яхьей Бучаевым произошла перепалка жителей села с начальником управления образования Хасавюртовского района Крымсолтаном Кабардиевым. Бучаев и Кабардиев на встрече заявили, что денег на ремонт школы нет, рассказали позже сельчане.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

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