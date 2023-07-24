24 июля 2023, 05:22

Власти Ессентуков отменили праздничный фейерверк из-за спецоперации на Украине

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Деньги, сэкономленные из-за отмены фейерверка на день города, будут направлены участникам спецоперации на Украине, сообщил глава Ессентуков Александр Некристов.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Ставрополя отказались от массовых гуляний на Масленицу. Такое решение было принято по результатам опроса горожан, большинство из которых сочло пышные торжества неуместными на фоне проведения спецоперации на Украине. Ранее краевые власти отказались от закупки на Новый год украшений, чтобы сэкономленные средства направить на помощь участникам спецоперации на Украине. В Ставрополе также был отменен праздничный салют.

Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов 23 июля сообщил в своем телеграм-канале, что принял решение отменить салют в день города. При этом сослался на мнение горожан.

По словам Некристова, голосование в Telegram по поводу фейерверка проводилось неделю, участие в нем приняли более двух тысяч человек, 60% из которых высказались за отмену салюта. "Большинство считает, что надо направить эти средства на поддержку наших бойцов в зоне СВО. И я, и моя команда полностью поддерживаем это решение. Мы приобретем транспорт, который уже показал себя с лучшей стороны на передовой", - написал глава Ессентуков.

Его публикация набрала по данным на 06.00 мск сегодня, 24 июля 55 комментариев. Абсолютное большинство комментаторов поддержали решение главы города.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в мае власти Геленджика приняли решение отменить карнавал с шествием и гала-концертом из-за спецоперации на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июля 2023, 04:23

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