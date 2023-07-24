Суд отказал военному из Астрахани в выдаче справки о ранении в ходе спецоперации

24 июля 2023, 06:19

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Астраханский гарнизонный суд отказался удовлетворить иск военного Артема Конопатова, который потребовал у руководства госпиталя выдать справку о ранении в ходе спецоперации на Украине для получения компенсации. Южный окружной военный суд оставил решение нижестоящего суда в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале военные, получившие ранения в военной операции на Украине, не смогли получить в госпиталях Анапы и Ростова-на-Дону справки для последующих выплат.

Военнослужащий-контрактник из Астрахани Артем Конопатов обратился в суд с административным иском, требуя обязать руководство военного госпиталя выдать ему справку о ранении, пишут 23 июля "Кавказ.Реалии"*.

В решении Южного окружного военного суда говорится, что Конопатов в мае 2022 года попал под минометно-артиллерийского обстрел в зоне спецоперации на Украине. Около него взорвался снаряд. Конопатова госпитализировали, была проведена компьютерная томография мозга, которая не выявила патологии головного мозга. Он неделю находился на лечении в госпитале, откуда был выписан, но справку о ранении ему не выдали.

Конопатов обратился в Астраханский гарнизонный военный суд с требованием выдать ему справку о ранении, но суд отказался удовлетворить его иск. "Что касается мнения представителя административного истца о том, что Конопатову А.А. причинена минно-взрывная травма, то оно является ошибочным, поскольку согласно карте медицинской помощи № 1556 в результате минометно-артиллерийского обстрела административный истец никаких повреждений не получил, что подтверждается также результатом компьютерной томографии", - говорится в решении суда.

При этом в нем упоминается, что у Конопатова есть неназванное заболевание, но оно не является ранение, контузией, травмой или увечьем.

Конопатов оспорил решение нижестоящего суда в Южном окружном военном суде, но он оставил решение Астраханского гарнизонного военного суда в силе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что военнослужащий из Дагестана Гусейн Магомедов потребовал от военных врачей выдать справку о получении им боевых травм в ходе спецоперации на Украине, а от командования части - провести расследование обстоятельств, при которых он получил ранение, однако суд отказал в иске.

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