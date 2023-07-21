Житель Нальчика заподозрен в финансировании терроризма

21 июля 2023, 17:10

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Следствие предположило, что житель Нальчика перевел 200 тысяч рублей членам террористической организации в Сирии. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической организации (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) в отношении жителя Нальчика. По версии следствия, в апреле и мае 2015 года он, с целью оказания помощи участникам террористической организации, действующей на территории Сирии, передал двум своим знакомым 200 тысяч рублей " для приобретения ими вооружения, экипировки и дальнейшего участия в деятельности террористической организации", сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.



"Подозреваемый объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя подозреваемого в сообщении не указано

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кабардино-Балкарии Аскера Хамукова к 18 годам лишения свободы, а его сестре Лианне назначил 16,5 года колонии за содействие террористической организации. По версии следствия, они организовали в Интернете сбор средств и передали 1 402 900 рублей террористической организации.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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