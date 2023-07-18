Бакинские военные эксперты назвали рядовым вооруженный инцидент в Карабахе

18 июля 2023, 15:45

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Нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, о котором сообщили миротворцы, было лишь незначительным эпизодом неурегулированного карабахского конфликта, указали азербайджанские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля командование российского миротворческого контингента сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе. Во время вооруженного инцидента, по данным Минобороны России, люди не пострадали.

Стороны карабахского конфликта регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе были обстреляны, а Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в нарушении режима прекращения огня. Вечером того же дня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах позиций в Мартунинском районе.

Инцидент, указанный в сводке миротворческого контингента, «скорее всего был незначительным», поскольку стороны сами не сообщали о нем, и тем более не сообщалось о жертвах, считает бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"В бюллетене не была указана конкретная местность инцидента, поэтому сложно сказать конкретно, где произошла перестрелка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, карабахские военные, опасаясь азербайджанского наступления, ведут подготовительные работы и предпринимают попытки установить фортификационные сооружения. "В свою очередь, азербайджанская сторона старается не позволять, чтобы противник укреплялся. Поэтому, как только замечаются такие работы, азербайджанские военные принимают меры с целью пресечения этого. С учетом того, что о жертвах инцидентов не сообщается, азербайджанская сторона не стреляет на поражение, а делает предупредительные выстрелы. Армянская сторона, по всей видимости, также отвечает стрельбой, но фортификационные работы на данном участке прекращает. Но через два-три дня такие попытки предпринимаются на другом участке линии соприкосновения и ситуация повторяется. Такое развитие просматривается из военных сводок Минобороны Азербайджана, которое периодически сообщает о пресечении попыток противника установить долговременные фортификационные сооружения", - рассказал Исазаде.

Перестрелки в Карабахе периодически происходят, и в сообщении миротворческого контингента от 17 июля нет ничего экстраординарного, подтвердил военный эксперт, руководитель НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

"Когда солдаты стоят друг против друга в условиях неурегулированного конфликта, всегда есть риск вооруженных инцидентов, даже если стороны не предпринимают наступательных действий. Солдат стоит на посту, и любой шорох, любая тень ему может представиться угрозой со стороны противника и привести к открытию огня. Противоположная сторона в ответ также начнет стрелять. А присутствие миротворцев не может быть гарантией предотвращения перестрелок", - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, Армения и Азербайджан также регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 15 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции в Гегаркуникской области. 16 и 17 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики.

Увеличение частоты обстрелов в зоне карабахского конфликта и на нахичеванском направлении не спровоцирует эскалацию, поскольку эти обстрелы используются лишь как попытка влияния на ход переговоров Армении и Азербайджана, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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