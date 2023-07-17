Активисты в Ереване призвали ООН содействовать деблокаде Нагорного Карабаха

17 июля 2023, 13:22

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Блокада нарушает права жителей Нагорного Карабаха, заявили участники акции солидарности в Ереване и призвали ООН повлиять на власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля в Степанакерте прошла многотысячная акция протеста, участники которой обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Участники митинга также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители, на машинах которых были размещены эмблемы МККК, пытались провезти товары без ведома организации, и что контракты с ними расторгнуты.

Сегодня армянские активисты провели акцию у ереванского офиса ООН, требуя вмешательства и открытия Лачинского коридора, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир с места акции, который транслировался на YouTube-канале News.am.

Участники акции держали плакаты с надписями «Мы – Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")», «Откройте дорогу жизни» и «Нет блокаде». Международное сообщество, исходя из собственных и политических выгод, игнорирует гуманитарную катастрофу, которая грозит жителям Нагорного Карабаха, заявили они.

Нагорный Карабах "не видит свое будущее в диктаторском Азербайджане", заявила на акции протеста соучредитель культурного центра «Дизак Арт» Лиана Петросян. По ее мнению, азербайджанские власти, блокируя Карабах, проводят "политику этнической чистки".

"И если арцахцы проявят упрямство и не сломятся, нет сомнения, что следующим шагом будет силовая депортация арцахцев из своих домов", - высказала мнение Петросян, добавив, что Азербайджан нарушает права человека, а международное сообщество потакает ему в этом.

Отстранение армянских властей от проблем Арцаха не снимает ответственность за безопасность Арцаха с мирового сообщества, в том числе ООН, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

"Есть обязательства, которым международное сообщество обязано следовать. Если партия власти – [премьер-министр Армении Никол] Пашинян и его команда – признали Арцах частью Азербайджана, это не означает, что международное сообщество должно молча наблюдать за геноцидом армян в Арцахе", - сказала она.

Экс-омбудсмен также выразила мнение, что "Азербайджан проводит политику этнической чистки". "В статье 2 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» сказано, что умышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение национальной и этнической группы, приравнено к геноциду. Наказуем не только сам факт геноцида, но и попытка", - пояснила Алавердян.

Она отметила, что в ООН есть структуры, которые, согласно регламенту, обязаны вмешаться и предотвратить гуманитарную катастрофу. "По регламенту ООН, необязательно, чтобы страна была признанной, чтобы обратиться в ООН за помощью. Арцах может обратиться в случае угрозы. Структурное подразделение UNICEF должно вмешаться, однако игнорирует проблему 30 тысяч детей блокадного Арцаха", - сказала Алавердян.

Организаторы акции передали письмо со своими требованиями в офис ООН, подчеркнув, что через несколько дней вернутся за ответом.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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