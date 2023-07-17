Офицер из Северной Осетии убит в военной операции

17 июля 2023, 14:54

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Капитан Эльдар Богдалов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 198 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Григоревский погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 197 бойцов из Северной Осетии.

Капитан Эльдар Богдалов из Моздокского района погиб "при выполнении боевых задач" в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Подробности биографии и гибели офицера в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 198 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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