Власти сообщили о гибели военного из Северной Осетии на Украине

16 июля 2023, 16:12

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Дмитрий Григоревский погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 197 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Игнатенко стал 196-м жителем Северной Осетии, гибель которго на Украние подтвердили власти.

Уроженец поселка Любы Кондратенко Дмитрий Григоревский погиб на Украине, похороны военного намечены на 17 июля. Ему было 32 года, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 197 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.00 мск 16 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2241 военных с юга России, в том числе 1199 - СКФО и 1042 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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