Водитель маршрутки в Кисловодске уволен после инцидента с матерью участника спецоперации

17 июля 2023, 06:55

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В кисловодской маршрутке возник конфликт между матерью участника спецоперации и пассажиркой, которая по телефону критиковала действия российских военных. В конфликт вмешался водитель маршрутки, который оскорбил мать военного и выгнал ее из автобуса. Перевозчик, узнав об инциденте, уволил водителя, рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказал об инциденте, который произошел в маршрутке, 16 июля в своем телеграм-канале.

По словам Моисеева, в маршрутке ехала женщина, которая громко говорила по телефону на украинском языке и осуждала "события спецоперации". Ей сделала замечание другая пассажирка, которая оказалась матерью участника спецоперации. Между женщинами произошла словесная перепалка, в которую вмешался водитель маршрутки. Он оскорбил мать военнослужащего и потребовал, чтобы она вышла из маршрутки.

Мэр Кисловодска сообщил, что об инциденте ему рассказали горожане. "Связались с перевозчиком, обсудили случившееся. Перевозчик всегда помогал нашим ребятам в СВО. Узнав об инциденте, тут же уволил водителя", - написал Моисеев.

Он также опубликовал видеообращение от перевозчика, который подтвердил увольнение водителя. Владелец маршрутки также сообщил, что отправит участникам СВО автобус "Газель".

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